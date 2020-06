Il Coronavirus stravolge anche il Premio Giornalistico del Roero

Il Coronavirus colpisce ancora. Ad oggi vediamo come il ben noto Covid-19 stia stravolgendo il mondo, a partire dalle iniziative culturali.

Anche gli organizzatori del Premio Giornalistico del Roero hanno dovuto pagare pegno: “S’era deciso di fare la cerimonia a Sommariva Bosco, nella piazza davanti al municipio, con aperarneis e cena. Tuttavia, le regole anti-contagio non lo permettono a rischio di spese grandi e rischi per la salute. Perciò, con il Consiglio di amministrazione che si è riunito alle 18.30 ospite delle cantine di Angelo Negro il 16 giugno è stato deciso che la cerimonia, con la disponibilità di presidente senatore Marco Perosino e direttore Pier Guelfo, si svolgerà venerdì 28 agosto nel cortile dell’enoteca a Canale. Sono invitati tutti, i soci in particolare, i sindaci di Roero e Langa, i produttori”.

Ecco le modalità della premiazione: “Sarà una cerimonia semplice. Verrà ripresa da una troupe televisiva che invierà alle televisioni nazionali e locali un breve filmato, e ai giornali alcune fotografie dell’incontro ed un comunicato con l’elenco dei vincitori”.

L’organizzazione ringrazia fin d’ora i tradizionali partecipanti e protagonisti dell’aperarneis per la loro disponibilità: “Contiamo di averli con noi anche per il 2021 con la speranza che l’emergenza finisca presto. Nel 2021 è stato già concordato il Premio a Sommariva Bosco ed in quella occasione si spera di poter fare tutto come sempre”.

Un ringraziamento è stato reso agli sponsor, invitati a questa ed alle prossime manifestazioni. La piattaforma web è stata completamente rinnovata: www.premiogiornalisticodelroero.com (indirizzo mail: premioroero@gmail.com).

Concludono gli organizzatori: “Crediamo che il Premio sia una delle prime occasioni, al tempo del Coronavirus, per dare una piccola scossa di immagine al Roero, ai suoi vini, ai suoi prodotti. Anche in questa occasione: ‘Noi ci siamo’. Naturalmente con voi. Il Premio non vuole perdere un anno e perciò si svolge sia pure in forma ridotta alle 18 nel cortile dell’enoteca di Canale”. L’evento è gratuito, non ci resta che andare!