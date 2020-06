Il fuoriclasse britannico Chris Froome in Granda per allenarsi sui tornanti del Fauniera e del colle della Lombarda

Gli automobilisti ed i ciclisti che ieri risalivano i tornanti del Fauniera e del Colle della Lombarda guardavano ammirati un gruppo di ciclisti che affrontava le ripide asperità ad un ritmo indiavolato, inarrivabile per normali cicloamatori.



Erano i pluridecorati campioni del Team Ineos, capitanati dal keniano bianco Chris Froome che ha scelto le montagne cuneesi per affinare la preparazione in vista della ripartenza della stagione ciclistica. A poco più di un anno dal terribile incidente che gli costò la frattura di femore, gomito, costole, anca ed una lunga serie di escoriazioni e lesioni interne che fecero temere per la sua carriera, l’Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico, vincitore seriale di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta si prepara per quella che diventerebbe la più grande impresa della sua inarrivabile carriera: vincere il quinto Tour de France affiancando icone del ciclismo come Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.



E’ straordinario pensare che abbia scelto le nostre montagne per allenarsi ed essere pronto per dare la caccia ad un traguardo che lo consacrerebbe ulteriormente come uno dei più grandi della storia del ciclismo. A 35 anni, dopo un incidente terribile ed una carriera piena di vittorie forse non ci sarebbe più nulla da dimostrare ma i fuoriclasse vogliono andare oltre, alzare l’asticella, essere d’esempio, sfidare se stessi, mostrare che non esistono limiti.



Quest’anno alla Grande Boucle, oltre che per i ciclisti italiani, faremo anche un po’ il tifo per Chris Froome, che parla italiano ed ama il nostro Paese, e le sue vittorie le sentiremo anche un po’ nostre sapendo che ha vissuto i colori, i profumi e le atmosfere del nostro territorio mentre si inerpicava sui tornanti delle salite cuneesi, tra le più impegnative e suggestive dell’intero arco alpino.



“Grazie al Giro d’Italia ed al Tour de France le nostre strade sono diventate patrimonio della comunità ciclistica internazionale - afferma il presidente Mauro Gola - professionisti ed appassionati si mettono alla prova affrontando le salite che hanno fatto la storia del ciclismo e sono diventate un prezioso tassello della nostra ricchissima proposta outdoor che spazia dalla pianura alla montagna fornendo una risposta a tutte le attese dei turisti. Oggi, più che mai, è il momento di valorizzare questo straordinario giacimento turistico e pedalare, tutti insieme, verso la ripresa”.