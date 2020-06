Il Mercato Riviera delle Palme torna ad Albissola Marina domenica 28 giugno

Domenica 28 giugno, quale modo migliore per concludere in bellezza il mese che segna l’inizio dell’estate, se non con una giornata di shopping a cielo aperto?

Il Mercato Riviera delle Palme vi aspetta ad Albissola Marina, in piazza Wilfredo Lam, dalle 8 alle 19.30 con un ricco assortimento di banchi.

Ricordiamo che questo grande evento di shopping è nato nel 2017, con uno spettacolare debutto in Darsena a Savona nel giorno di Pasqua, voluto dagli ambulanti affiliati Confcommercio. Quindi la vicinanza con Albissola Marina è, di per sé, già una certezza. Gli ambulanti possono infatti contare sui “fedelissimi” di Savona, dove tutto ha avuto inizio, e dell’intero comprensorio. Ma, essendo Albissola anche una vera e propria “perla” turistica del Ponente Savonese, non mancheranno i visitatori da fuori Liguria.

I confini tra Regioni sono stati ufficialmente riaperti, la gente ha voglia di tornare a vivere, a respirare aria pura, a muoversi, per dimenticare tutto quel senso di ansia e di oppressione generato dalla quarantena. Per cui se l’arrivo del Mercato Riviera delle Palme è accolto ogni volta ad Albissola Marina come una festa, stavolta lo sarà ancora di più.

Divertirsi, sì: ma con prudenza. Ricordiamo che comunque l’attenzione sarà sempre posta alla salute e alla sicurezza: tutti i banchi sono attrezzati per fornire alla clientela il gel igienizzante e i guanti monouso mentre per terra le bande segnaletiche bianche e rosse garantiranno un prezioso riferimento per conservare le distanze interpersonali ed evitare assembramenti.

A tal proposito Richard Biffi, del Mercato Riviera delle Palme, ci spiega: “Normalmente siamo abituati a muovere oltre 70 banchi, ma piazza Wilfredo Lam non ha una superficie vastissima. Per questo motivo abbiamo organizzato una selezione tra di noi e, in questo caso, saremo circa una quarantina proprio per garantire tutte le necessarie distanze di sicurezza”.

Anche in questo caso, come è avvenuto la settimana scorsa con l’evento di Pietra Ligure, da parte del Mercato Riviera delle Palme un pensiero va anche alla città che li accoglie: “L’amministrazione comunale di Albissola Marina è stata tra le prime a credere nella ripartenza di questo tipo di eventi e a darci fiducia. Per questo motivo vogliamo esprimere la nostra gratitudine per l’accoglienza ricevuta”.

Concludiamo con una riflessione che ci regala speranza e positività per questo inizio di estate 2020. Commenta Biffi, a nome di tutti i commercianti del Mercato Riviera delle Palme: “Non abbiamo passato un buon momento e ora vogliamo gettarci tutto alle spalle e tornare alla normalità. Sappiamo che sarà graduale, non sarà dall’oggi al domani, ma lavoreremo come abbiamo sempre fatto, offrendo alla nostra clientela la qualità, la convenienza, l’assortimento e la cortesia, e passo dopo passo ci riusciremo”.