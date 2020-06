Mascherine Miroglio ora anche chirurgiche: due linee a Pollenzo per produrne 100mila al giorno

Il Gruppo Miroglio, già dal mese di marzo impegnato a fronteggiare con rapidità la grande richiesta di mascherine facciali da parte di istituzioni e cittadinanza, prosegue nel proprio intento di mettere a disposizione know how ed esperienza industriale per combattere l’emergenza Covid e inizia la produzione di mascherine chirurgiche.



Continua così il percorso di diversificazione produttiva del gruppo, attraverso un ampliamento industriale che vede nascere presso il suo stabilimento di frazione Pollenzo a Bra un nuovo reparto d’eccellenza per la produzione automatizzata delle mascherine in un ambiente a carica batterica controllata.



"Le mascherine chirurgiche Miroglio – fa sapere il gruppo di Alba – sono Dispositivi Medici monouso (Classe I – Tipo II), prodotti in Italia in conformità alla Direttiva 93/42/Cee, marchiati Ce e imbustati singolarmente. Grazie ai due strati di tessuto Tnt da 80 grammi/m2 da cui sono composte, le mascherine hanno un’efficienza di filtrazione batterica superiore al 98%".



Grazie alla propria "business unit" M360, specializzata nelle attività integrate di sourcing, prototipia e confezionamento lungo tutta la catena del valore, oggi il Gruppo Miroglio è in grado di produrre e distribuire 40.000 mascherine chirurgiche in Tnt al giorno, sfruttando appieno il nuovo impianto in funzione a Pollenzo.



Entro il mese di luglio l’industria tessile albese si doterà di una seconda linea produttiva e porterà la propria capacità a 100.000 mascherine chirurgiche giornaliere, dando vita così a un progetto destinato a proseguire anche una volta superato l’attuale periodo di emergenza.



“Grazie all’impianto già in funzione e alla nuova linea che presto inaugureremo – dichiara Stefano Mulasso, responsabile business unit M360 – prevediamo di produrre dai 7 ai 10 milioni di mascherine chirurgiche entro fine anno. 500.000 mascherine saranno destinate ai dipendenti del Gruppo Miroglio che lavorano presso le sedi e i nostri 900 punti vendita, mentre le altre potremo distribuirle sul mercato a un prezzo inferiore ai 50 centesimi l’una”.



I Dispositivi Medici, già in distribuzione, saranno destinati inizialmente alle realtà istituzionali e industriali che ne faranno richiesta, al mondo della grande distribuzione organizzata e ai canali specializzati nella distribuzione di prodotti farmaceutici. L’azienda rende anche noto un riferimento per informazioni di carattere tecnico e commerciale, alla mail mteam@miroglio.com.