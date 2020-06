Mondovì, presentato il progetto del terzo lotto della tangenziale: opera da 115 milioni di euro (VIDEO)

Un'opera agognata a lungo, almeno sin dagli albori del Terzo Millennio, sta finalmente vedendo avvicinarsi il sorgere del sole: stiamo parlando del terzo lotto della tangenziale di Mondovì, il cui progetto definitivo è stato presentato nella serata di ieri, lunedì 22 giugno 2020, in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Comune monregalese.

All'incontro sono intervenuti il sindaco, Paolo Adriano, l'assessore ai Lavori Pubblici, Sandra Carboni, gli ingegneri Giuseppe Danilo Malgeri e Massimiliano Bechini di ANAS spa e l'onorevole Enrico Costa.

L'opera, valutate tre diverse alternative, ha fatto ritorno alla sua ipotesi originaria, ergo quella che prevede la costruzione della galleria sotto la collina di San Lorenzo, con le varianti della galleria in trincea prima del fiume Ellero e il viadotto che dagli Sciolli condurrà al rione Borgato (due campate di luce pari rispettivamente a 39 metri e 45 metri, per una lunghezza complessiva di 84 metri), in maniera tale da collegare quest'ultimo alla statale.

L'intento alla base di quest'infrastruttura, che costerà all'incirca 115 milioni di euro, è quello di consentire all'utenza stradale un notevole risparmio in termini di tempi e di percorrenze rispetto all'itinerario cittadino, con la statale 28 che si snoda all'interno dell'abitato di Mondovì, privilegiando un tracciato per due terzi ubicato in galleria. La sua realizzazione, a tal proposito, completa e rende funzionale dal punto di vista trasportistico il sistema dei lotti tangenziali già realizzati e in esercizio (primo e secondo lotto).

I dirigenti ANAS hanno eseguito inoltre alcuni studi che dimostrano che senza la creazione del terzo lotto della tangenziale, nel concentrico di Mondovì si assisterebbe a un aumento del traffico pari al 9,7% nel 2025 e al 17% nel 2045. È stato valutato anche il rischio geomorfologico, per via della presenza di frane attive: per questo, si è deciso di spostare l'imbocco ovest della galleria naturale (lunga 1,4 chilometri) e la spalla est del viadotto che lo precede (quattro campate e 240 metri di lunghezza) nel versante ovest della collina di San Lorenzo, collocandolo così in un'area di minor rischio rispetto agli altri tracciati. ANAS garantirà tuttavia un monitoraggio geotecnico costante negli anni.

L'asse del terzo lotto avrà una lunghezza complessiva pari a 2,6 chilometri e un'unica carreggiata con due corsie (una per ciascun senso di marcia) di larghezza pari a 3,75 metri e una larghezza complessiva della piattaforma di 10,50 metri.

Saranno quindi realizzati una rotonda sulla statale 28, un attraversamento sul torrente Ermena con pendenza ridotta, un'ulteriore rotatoria nel quartiere Borgato e un'area verde collegata con quella dell'Ermena.