Nuovo direttivo per l'associazione di volontari del carcere di Saluzzo Liberi dentro

Lo scorso 18 giugno si è riunita in assemblea l'Associazione Liberi dentro (Assistenti volontari penitenziari di Saluzzo) OdV per il rinnovo delle cariche sociali.

Sono stati eletti:

Bruna Chiotti presidente (già Garante dei diritti dei detenuti fino al 2019).

Edoardo Gerbaudo vice presidente

Roberto Ghione segretario

GianPiero Peano tesoriere

e altri 3 consiglieri nelle persone di

Giorgio Borge,

Giulia Marzola

Gaetano Toro

In questi anni Liberi Dentro ha svolto un importante ruolo nell'attuare azione di sostegno ai detenuti del carcere Morandi e nel tutelare il loro diritto al riconoscimento della dignità umana e all'inserimento sociale.

Ricordiamo alcune iniziative della passata presidenza:

Il corso di formazione per assistenti volontari penitenziari, il corso sul perdono, la convenzione con il Comune per la Casa di Donatella con suo relativo riallestimento. I cineforum con gli studenti in carcere. Le serate di sensibilizzazione del pubblico saluzzese con proiezioni o presentazioni di libri, come i recenti (pre Covid): proiezione alla multisala Italia del film “Spes Contra Spem” o presso l’A.P.M. la presentazione del libro “Ferrro batte ferro” scritto dall’ex garante di Trieste Pino Roveredo.

Biba Bonardi, presidente uscente, dichiara: "Dopo 7 anni di impegno, sono felice di augurare buon cammino al nuovo direttivo e alla nuova presidenza, sicura che si svilupperanno nuove energie e nuove idee."

L'accesso in carcere in questo momento è sospeso per i volontari per l'emergenza Covid 19 e quindi il nuovo direttivo dovrà valutare quale sarà lo spazio di intervento, sia per le normali attività svolte in tempi normali, sia in considerazione che attualmente il carcere Morandi ospita detenuti tutti di alta sicurezza.

Si auspica comunque di riprendere al più presto ogni attività di collaborazione, sia con il carcere sia con le realtà locali, a partire dal Comune di Saluzzo, sempre attento alle problematiche sociali e carcerarie, nell'ottica della promozione umana e al riconoscimento della dignità della persona.