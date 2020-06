Razzismo e sessismo nel video di un giovane di Mondovì: "Esprimiamo il nostro sdegno, ma non siamo stupiti, purtroppo"

Nelle scorse ore abbiamo riportato sulle nostre colonne la vicenda del giovane di Mondovì resosi protagonista sui social network di un video nel quale pronuncia insulti razzisti e sessisti nei confronti di una donna di colore e, più in generale, verso il genere femminile.

Un episodio gravissimo, dal quale la società calcistica presso la quale milita il ragazzo ha immediatamente preso le distanze e che ha suscitato l'indignazione collettiva, spingendo la sezione cuneese di Amnesty International a intervenire pubblicamente sul web per commentare l'accaduto.

"Abbiamo letto dell'incresciosa vicenda che vede protagonista un ragazzo del monregalese, maggiorenne, autore di un video dai contenuti violenti, razzisti e sessisti nei confronti di una donna di colore 'rea 'di aver provocato un incidente stradale, stando alle dichiarazioni dell'autore del filmato - si legge su Facebook -. In qualità di rappresentanti locali di Amnesty International vogliamo essere vicini alla vittima dell'aggressione via web ed esprimere per quanto accaduto il nostro sdegno e la nostra riprovazione; non lo stupore, purtroppo".



Perché? "Lo stupore si riserva a quel che non ci si aspetta, ma non è questo il caso. Le parole d'odio in rete, il cosiddetto hate speech, rappresentano un fenomeno esteso e trasversale: colpiscono i più vulnerabili sulla base delle origini, della religione, del genere e dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale, delle condizioni socio-economiche, dell’aspetto. A volte sono incitate da politici e personaggi influenti, in altri casi la scintilla è innescata da notizie, poco importa se vere o false".

E ancora: "Per questo abbiamo deciso di dare il nostro contributo per contrastare l'odio online e promuovere l'inclusione, per favorire il cambiamento al quale aspiriamo; una rete dove tutti possano esprimere se stessi e le proprie opinioni senza subire abusi. Per approfondire e, se volete, unirvi a noi: https://www.amnesty.it/cam…/contrasto-allhate-speech-online/".