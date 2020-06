Savigliano, palestre e spazi comunali senza tariffe per gli enti che organizzano i centri estivi

Niente tariffe per l'utilizzo di palestre e spazi comunali per i centri estivi e le attività organizzati dagli enti e della associazioni saviglianesi.

“Quest’anno le normative emanate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia Covid19, hanno fatto aumentare i costi di gestione e di organizzazione delle varie iniziative - scrivono dall'Amministrazione -. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale era quello di riuscire ad organizzare un’offerta variegata per le famiglie saviglianesi e per i ragazzi, senza che questi maggiori costi venissero ribaltati sulle famiglie, già fortemente provate dagli effetti del lock-down”.