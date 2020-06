Domenica 28 giugno 2020 riapre il sipario del Museo della Magia di Cherasco.

Apertura dalle ore 14,30 alle ore 18,30 e per una migliore e adeguata visita è richiesta la prenotazione. Potete inviare un messaggio a info@museodellamagia.it o telefonare a 335 473784.

Ad ogni gruppo verrà dato in omaggio un opuscolo con la spiegazione dettagliata delle 21 sale espositive, in modo da seguire personalmente la visita (libretto in italiano, inglese e francese). All’interno, ad ogni piano del museo, potete ricevere assistenza dalle varie guide.

Spettacoli ad ogni ora a partire dalle ore 15 all’interno del teatro o nel cortile. Per una equa distribuzione nella sala potrete scegliere l’orario dello spettacolo all’ingresso del museo.

Il museo riapre con grandi novità. Nuovi schermi multimediali, nuove attrazioni per bambini e adulti. Due nuove sale espositive: Bizar Magic – Sala libri Pop-Up

Nuovi poster e raffigurazioni murali in tutte le sale. Proiezione di immagini sull’abito di Artur Brachetti.

E altre grandi novitàSiete tutti invitati… per continuare a sognare