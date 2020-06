Calcio: LND Piemonte e Valle d'Aosta, costi di iscrizione abbattuti del 61% per aiutare le società

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale LND, dopo aver ricevuto tutte le disposizioni di competenza della Lega Nazionale Dilettanti per quanto attiene agli oneri amministrativi riguardanti le iscrizioni ai campionati 2020/2021, si è riunito sabato 20 giugno e, preso atto con soddisfazione della ripartizione di contributi straordinari alle Società ed Associazioni Sportive nelle singole categorie complessivamente per € 437.600,00 da parte della LND, ha deliberato:

- la ripartizione di contributi straordinari da parte del Comitato Regionale per € 211.400,00 pari alla previsione di avanzo di gestione dell’esercizio finanziario 2019/2020

- la pubblicazione delle quote di iscrizione ai Campionati 2020/2021 con ripartizione nelle quattro rate stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti, evidenziando che la contrazione dei diritti di iscrizione e i contributi straordinari sia della Lega Nazionale Dilettanti che del Comitato Regionale determinano un ribasso medio complessivamente pari al 61,2% rispetto alla stagione 2019/2020

- l’avvio della fase di pre-iscrizione ai Campionati LND e SGS 2020/2021

Il Presidente Mossino, a chiusura dei lavori: “E’ stata una giornata importante. Insieme al Consiglio Direttivo abbiamo gettato le basi per far ripartire il calcio dilettantistico nelle nostre due Regioni mantenendo gli impegni assunti con le Società. Gli interventi contributivi sinora deliberati sia dalla Lega Nazionale Dilettanti che dal Comitato Regionale vanno ben oltre le previsioni. Il 61,2% è il valore medio di risparmio su tutti i costi di iscrizione ai nuovi campionati dilettantistici. Crediamo sia stato fatto tutto il possibile; il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta ha una gestione amministrativa che consente nei momenti straordinari di intervenire tempestivamente a favore delle sue associazioni. Ora l’auspicio è che le contribuzioni degli Enti nazionali e territoriali, Governo, Regione Piemonte e Coni Piemonte, siano in linea con le aspettative del nostro movimento”