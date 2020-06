Scuola Calcio San Benigno2RG, definito lo staff tecnico

È stato ufficialmente definito lo staff tecnico che guiderà i ragazzi del 2011 della Scuola Calcio San Benigno2RG.

Federico Tassone rivestirà il ruolo di mister coadiuvato da Giovanni Carle e Fabrizio Sambiagio per ripartire insieme e riprendere l'attività bruscamente interrotta.

La società si è rivolta ai tre giovani tecnici anche per il loro passato di lungo corso come giocatori della Società giallo verde e, dunque, profondi conoscitori dei valori che da sempre la scuola persegue nel difficile compito di formare prima le persone che gli atleti.

Ecco la loro dichiarazione fatta a tre voci: "Questa è per noi come una seconda casa e sappiamo cosa vuole la Scuola Calcio San Benigno2RG nel delicato ruolo che ci ha proposto ed abbiamo accettato volentieri. Essere responsabili di ragazzi in piena crescita come uomini e come atleti ci responsabilizza e, allo stesso tempo, ci galvanizza per la fiducia posta nei nostri confronti. Questo lo stimolo migliore per fare bene".