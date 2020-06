Estinto dai Vigili del fuoco il rogo nel fienile di via Salesea a Cardè: provvidenziale il supporto anche di tanti agricoltori (FOTO)

Si è protratto sino alle 22 l’intervento dei Vigili del fuoco di Saluzzo, Barge e Racconigi, allertati poco dopo le 19.30 di ieri (lunedì) per un incendio di un fienile a Cardè, in via Salesea.

Ancora da accertare le cause del rogo, che potrebbero anche essere riconducibili all’autocombustione.

I pompieri sono giunti sul posto con tre auto-pompa-serbatoio, un’autobotte per l’approvvigionamento idrico. Ma l’intervento dei Vigili del fuoco è stato coadiuvato da moltissimi volontari, tra cui tanti agricoltori, che hanno dato manforte.

Trainate da trattori, alcune cisterne hanno continuato a portare acqua per la lotta alle fiamme. Per spruzzare acqua sul rogo sono stati utilizzati anche macchinari agricoli. La vicinanza di un canale irriguo ha garantito un continuo approvvigionamento idrico alle operazioni di spegnimento.

Nel frattempo, sempre con l’ausilio di mezzi agricoli, si è anche lavorato per spandere la paglia accatastata sotto la tettoia, in modo da poter domare definitivamente le fiamme.

A pochi metri di distanza, una stalla con decine di capi di bestiame all’interno che, salvo aver inalato fumo nei primissimi minuti, sono stati tutti messi in salvo.

Estinto il rogo, si è passati alla conta dei danni. È stata gravemente danneggiata la struttura della tettoia in ferro a protezione delle balle di paglia, mentre è andato distrutto anche un rimorchio agricolo. La tettoia, molto probabilmente, sarà da abbattere.