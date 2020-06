A Cuneo c'è un nuovo ristorante nel centro storico della città

In questi giorni gli occhi attenti degli abitanti del centro storico di Cuneo hanno notato una nuova insegna in via Amedeo Rossi 25, a due passi da Via Roma, “CEK” un ristorante di cucina piemontese a tratti rivisitata dalle giovani mani di uno chef di appena 23 anni originario della Valle Pesio.

Vladimir ci racconta che “dopo aver lavorato in un’osteria nelle Langhe, ho capito che era giunto il momento di coronare un sogno e aprire la mia prima attività ristorativa. Proporrò una cucina semplice e attenta alla natura con prodotti locali, dalle verdure del mio orto alle erbe spontanee, dalla selvaggina ai funghi porcini della mia valle, il tutto accompagnati da importanti e pregiati vini delle Langhe selezionati tra cantine di piccoli produttori”.

Leggendo il menu, troviamo diversi antipasti tra cui la classica Fassona battuta al coltello; il formaggio caprino ed erba cipollina; l’uovo pochè, asparagi, spinacini selvatici e crumble di acciughe; la lingua di vitello con salsa al prezzemolo e le verdure croccanti e fungo maitake in agrodolce.

Per gli amanti dei primi non potevano mancare i ravioli di ortiche e seirass al burro di alpeggio e timo; gli gnocchi di patate, raschera e tartufo nero estivo e le fettuccine al ragù di capriolo.

Saranno di sicuro successo i secondi, tra i quali ricordiamo l’animella di vitello alla brace, zucchine in carpione e cipollotto; il maialino al latte cotto nel fieno, mostarda e carciofi; la rana pescatrice, salsa al burro affumicato e funghi grigliati e una attenta selezione formaggi.

Vladimir ci ricorda che le norme vigenti impongono una maggiore attenzione alla sicurezza e pertanto, nel suo ristorante CEK i clienti verranno accolti nel miglior modo possibile rispettando le misure preventive, le regole ma garantendo un’alta qualità del servizio”.



Il Ristorante CEK è aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì a cena con orario 19.30 – 23.00 mentre il sabato e la domenica è aperto sia a pranzo con orario 12.30 – 14.30 e sia a cena con orario 19.30 – 23.00

Per info e prenotazioni 0171 634435 o inviare una email a cekristorante@gmail.com



Facebook https://www.facebook.com/cekristorante

Instagram https://www.instagram.com/cek_ristorante/