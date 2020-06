Perché scegliere gli spazi Coworking Milano Cowo® e dove trovarli

Con Cowo®, la Rete dei Coworking indipendenti, approfittare delle opportunità di Coworking Milano è più facile, vantaggioso e conveniente. Con oltre 100 spazi condivisi in tutta Italia e in Svizzera, il Network nasce proprio nel capoluogo lombardo nel 2008. E qui dispone di varie strutture, collocate in punti strategici per le attività professionali della città. Soluzioni per chi vi opera stabilmente, come per quanti hanno bisogno di uno spazio per occasionali meeting lavorativi.

Cowo®, spazi Coworking a Milano: a chi si rivolgono e cosa offrono

La proposta di Coworking Milano presentata da Cowo® si rivolge a un ampio pubblico, che va dai freelance ai manager, passando per imprenditori, liberi professionisti e consulenti. Ricorrendo alla rete metropolitana è facile raggiungere gli spazi Cowo®. In alternativa si possono sfruttare le tante soluzioni di sharing mobility: dalle auto agli scooter.

Entrando nel merito dell’offerta, si trovano differenti servizi. È pensata per rispondere alle diverse esigenze professionali: dalle scrivanie alle isole di lavoro, passando per le postazioni di lavoro. Ma anche proposte per necessità più articolate, come ad esempio tavoli condivisi per gruppi, stanze per uso ufficio, sale riunioni, aule per corsi e ambienti per chi desidera organizzare eventi, ovviamente sempre nel rispetto delle attuali prescrizioni in termini di distanziamenti di sicurezza.

Gli spazi Cowo® del capoluogo lombardo rappresentano anche una preziosa occasione per allacciare nuovi contatti professionali e quindi inaugurare progetti e iniziative. La costruzione di relazioni lavorative e il confronto con l’altro sono del resto dei valori basilari per il Network.

Per questo vengono organizzati, in alcune community di Coworking, eventi a carattere formativo e divulgativo in diversi contesti.

Non solo coworking Milano centrale, dove trovare tutte le sedi

Le tariffe degli spazi a Milano della Rete Cowo®, a dispetto di quello che alcuni ritengono, non corrispondono necessariamente a prezzi elevati. La proposta è strutturata per fornire tante soluzioni, tra cui formule particolarmente vantaggiose, dall’eccellente rapporto costo / beneficio.

Ma dove trovare tutte le informazioni sulle sedi milanesi, nonché i relativi servizi e contatti? È semplice, basta digitare https://cowo.it/ e selezionare la città di Milano tra quelle in cui è presente Cowo®. Pochi passaggi che permettono di scoprire una mappa con tutti gli spazi pertinenti. Non solo.

Sono disponibili, selezionando il singolo spazio riportato sulla mappa, anche molte altre informazioni rilevanti. Tra queste troviamo gli orari dell’attività, le professionalità coinvolte, i particolari sui servizi disponibili, immagini della struttura, contatti email e telefono, nominativi dei responsabili, eccetera.

Allora, cosa aspetti? Approfitta subito del Coworking Milano, fai un salto di qualità nel tuo lavoro!