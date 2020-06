Bra, pronto un nuovo appuntamento dell’Alzheimer Cafè in calendario venerdì 26 giugno

È tutto pronto a Bra per un nuovo appuntamento con l’Alzheimer Cafè, il progetto avviato dall’Amministrazione comunale di Bra in collaborazione con l’associazione La Cordata, l’associazione Insieme e la Caritas interparrocchiale cittadina per sostenere le persone affette da questa malattia neurodegenerativa e le loro famiglie.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 26 giugno, dalle 9.30 alle 12, presso il Centro Incontro Comunale (via Montegrappa, 3), a Bra e continuerà ad essere caratterizzato dal clima di grande serenità nel quale agiscono le psicologhe conduttrici, dottoresse Luisa Curti e Alessia Morelli, che spiccano per professionalità ed impegno in questo percorso fatto di interventi emotivi, finalizzati a ridurre l’impatto della malattia.