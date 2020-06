Un aperitivo in musica dedicato ai Pink Floyd, nel cortile del castello di Barolo

Dopo il tutto esaurito dei primi appuntamenti nel cortile del Castello di Barolo, Collisioni e TUTTAFUFFA tornano giovedì 2 e venerdì 3 luglio con un nuovo appuntamento dedicato ai Pink Floyd e il Barolo Docg!.





Il live dei Tuttafuffa si chiamerà DJ SET I piedi sotto la tavola. Una limitazione, imposta dal momento, che però ci darà l'opportunità, mentre ascoltiamo musica, di assaggiare tanti grandi vini, prodotti food di filiera corta che apparentemente erano scomparsi durante il lock-down.

Partecipare a queste serata sarà una scelta culturale: quella di prediligere quest'estate i vini piemontesi e italiani, e di aiutare i nostri produttori in un anno così difficile.





Il nuovo appuntamento, avrà due protagonisti: il Barolo, grazie alla partecipazione dei produttori di Deditus, e la storica band inglese , i Pink Floyd, che ci accompagneranno anche nel corso della serata reinterpretati in chiave DJ set dai TUTTAFUFFA.





Così alle ore 20.00 di giovedì 2 luglio e venerdì 3 luglio, vi aspettiamo tutti quanti per una grande festa a Barolo! Avremo con noi Gianni Gagliardo presidente di Associazione Deditus in rappresentanza di alcuni dei grandi produttori di Barolo quali Cordero di Montezemolo, Michele Chiarlo e Poderi Gianni Gagliardo. Faremo un aperitivo in musica, nel puro stile di Collisioni, associando diverse etichette a un apericena preparato dal ristorante del Castello. E abbineremo ogni bicchiere ad una grande canzone dei Pink Floyd, per raccontare il vino in musica e la musica col vino. Dopodiché ci faremo condurre dai Tuttafuffa, per una notte magica di DJ Set in puro stile Agrirock, nella splendida cornice delle colline del Barolo.





*Se volete prenotarvi per la degustazione di 3 calici di Nebbiolo e Barolo con Apericena delle ore 20:00 di giovedì 2 luglio e venerdì 3 luglio, il pacchetto ha un costo popolare di 15 euro. Per partecipare all'evento ed essere certi di trovare posto, si consiglia la prenotazione: potete mandare una mail a info@collisioni.it inserendo il vostro numero di telefono a cui verrete ricontattati.



*Tutte le serate sono pensate nel pieno rispetto delle normative per il contenimento della pandemia COVID19. Il cortile storico del Castello di Barolo, con il suo bellissimo dehor, è cintato da mura; i tavoli e le sedie sono distanziati; gli ingressi saranno contingentati e regolati in base alla disponibilità.