Nike e Twitter celebrano l’abolizione della schiavitù

Cade in un momento di forti tensioni e contrazioni internazionali ma l’anniversario della abolizione della schiavitù, il cosiddetto “Juneteenth”, resta un momento che difficilmente passa in sordina nella comunità afro americana degli Stati Uniti.

La ricorrenza celebra la data, il 19 giugno, in cui i soldati dell’Unione arrivarono a Galveston, in Texas, ed annunciarono agli schiavi che la guerra civile era terminata e che la schiavitù era stata abolita.



La rilevanza delle proteste legati ai recenti fatti hanno portato molte aziende americane a dichiarare che il 19 giugno sarà considerata una festività aziendale (Twitter, Vox Media, Nike ed altre) per tutti i propri dipendenti degli Stati Uniti.

E così la politica se Andrew Cuomo e Ralph Northam, governatori di New York e della Virginia, hanno annunciato l’intenzione di rendere il 19 giugno una grande festa collettiva per tutti i lavoratori. La precedente proposta di rendere questa ricorrenza come festa nazionale purtroppo si arenò al Congresso nel 2018 con le iniziative supportate dal senatore Berine Sanders. Forse è inutile parlare di razzismo se non si conosce la storia, se no ci si addentra nei percorsi, difficili, che portarono un grande uomo come Abramo Lincoln a sottoscrivere il Proclama di emancipazione, un documento che imponeva la liberazione degli schiavi.



Oggi il Juneteenth, grazie ai grandi colossi del commercio - che superano le astiosità della politica americana - passa da ricorrenza a giornata di lotta.E’ stupefacente come questa giornata si riscatti grazie ai colossi della comunicazione e non sia il frutto della politica interna ed internazionale. E’ quindi dopo la morte di George Floid, soffocato il 25 maggio dalla polizia, che questa ricorrenza a distanza di un secolo e mezzo sembra finalmente aver raggiunto la sua giusta notorietà agli occhi del mondo.