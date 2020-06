A Monesiglio il “collaudo” dell’area di atterraggio per elisoccorso, che potrà intervenire anche di notte

Venerdì sera, a partire dalle ore 21, l’elisoccorso dell’emergenza sanitaria sorvolerà Monesiglio, in regime di volo notturno.

Lo rende noto il sindaco del paese, Giuseppe Galliano, che ha anche spiegato che l’elicottero “Tango Eco” – dopo il decollo dalla base di Corso Marche, a Torino – giungerà in paese “per il volo di prova per l’abilitazione della nuova area di atterraggio notturno”.

Il nuovo sito che renderà possibile all’elisoccorso intervenire a Monesiglio anche di notte è stato individuato e ricavato alle spalle delle scuole del paese, nel campo sportivo utilizzato per le partite di calcio a 11.

Un’area poco distante anche dalla locale sede della Croce rossa italiana, che svolge un importante servizio per la popolazione del paese (e non solo), e che da gennaio conta anche sulla presenza, in orario diurno (dalle 8 alle 20) di un’ambulanza con a bordo un infermiere dell’emergenza sanitaria, insieme a due volontari CRI.

La presenza di un mezzo di soccorso avanzato di base costituisce una pronta risposta, in caso di emergenza sanitaria, con l’intervento di personale qualificato che garantisce una prima stabilizzazione dei pazienti sul territorio.

Ora, con il collaudo del sito di atterraggio notturno per elisoccorso va quindi ad ampliarsi la rete di servizi, per una sempre più efficace risposta ai bisogni dei cittadini. Di Monesiglio e dei territori limitrofi.

L’elisoccorso è infatti in grado di trasportare il paziente nell’ospedale più consono alle patologie che si riscontrano. Il tutto, a differenza di un mezzo terrestre, nel giro di pochi minuti, abbattendo quindi le tempistiche.