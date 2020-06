Nuovo medico di medicina generale a Saluzzo

Il 1 luglio, nell’ambito territoriale del Comune di Saluzzo, si inserirà quale medico titolare di medicina generale a tempo indeterminato la D.ssa Elisabetta Magra che svolgerà la sua attività in Via della Resistenza 16 con i seguenti orari:





Sede Ambulatorio Telefono Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

SALUZZO – Via della Resistenza n. 16 A

0175 248653

366 2312145 15,00-16,00 10,00-11,00 15,00-16,00 10,00-11,00 17,00-18,00





Gli assistiti che intendono effettuare la scelta nei confronti della Dott.ssa Magra potranno recarsi presso lo sportello multifunzionale di Saluzzo dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 17,00, muniti di codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata.

La scelta del Medico di Medicina Generale può essere effettuata anche on line da parte dei possessori delle credenziali per il Fascicolo Sanitario Elettronico e per coloro che sono in possesso della tessera TNS/CNS attivata.