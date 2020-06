L’appello dei Vigili del fuoco di Barge: “Come donare il 5x1000 a sostegno del nostro operato”

Come ogni anno, torna l’appello – che ospitiamo più che volentieri – dei Vigili del fuoco volontari di Barge, che chiedono l’aiuto della cittadinanza, attraverso le donazioni dei 5x1000 delle imposte pagate che – va precisato – non è un’alternativa all'8x1000.

“Aiutaci ad aiutare” è lo slogan della campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione: “Donare il 5x1000 – aggiungono i pompieri bargesi – non costa nulla, ma è un gesto semplice per un aiuto importante”.

Per donare il 5x1000 basta inserire nella sezione “sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, sul modello Cud, 730 e Unico, il codice fiscale 94039990042. I proventi vengono destinati all’Associazione locale “Pompieri della Valle Infernotto Onlus”, nata nel 2010, composta innanzitutto dai membri stessi del distaccamento bargese dei Vigili del fuoco e presieduta da Marco Caffaro.

Superfluo ricordare come l’efficienza dell’operato dei Vigili del fuoco è legata indissolubilmente alla disponibilità di mezzi ed attrezzature di intervento idonee e all’avanguardia.

In questo ambito si pone proprio l’operato del sodalizio, che destina interamente i proventi al supporto dell’attività del distaccamento e che, negli anni, ha acquistato attrezzature utilizzate quotidianamente dai pompieri bargesi.

A suffragio dell’importanza del distaccamento dei Vigili del fuoco di Barge, non solo per la cittadina della Valle Infernotto ma per tutto il territorio, ci sono alcuni dati.

Nel 2019 gli interventi svolti hanno raggiunto quota 361, con un media di poco meno di una chiamata al giorno. 131 interventi in più rispetto al 2018, quando le uscite erano state 230. Un incremento pari al 57%.

L’operatività dei pompieri è garantita 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per tutto l’anno. Si traduce in un intervento immediato in caso di soccorso tecnico urgente nei comuni di Barge, Bagnolo Piemonte, Envie, Paesana, Crissolo, Oncino, Ostana, Revello, Rifreddo, Gambasca, per un totale di oltre 42mila ettari e con un bacino di popolazione di 26mila persone.

Proprio in questo ultimo periodo, è stato disposto l’ampliamento della zona di competenza territoriale all’interno della quale i pompieri saranno chiamati ad intervenire, affidando ai Vigili del fuoco di Barge l’onere anche dell’alta Valle Po (Crissolo, Oncino e Ostana), dove i pompieri intervenivano già un tempo, ma solo in supporto ai colleghi permanenti di Saluzzo

Il distaccamento conta 21 Vigili, 5 capisquadra e 4 automezzi: due auto-pompa-serbatoio e due fuoristrada, uno di questi con modulo antincendio.