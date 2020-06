La sala ibrida del Santa Croce fondamentale durante l'emergenza: 70 interventi urgenti nel "boom" Covid (FOTO E VIDEO)

Una sala ibrida di altissimo livello tecnologico al Santa Croce e Carle di Cuneo è stata fondamentale durante l'emergenza Covid-19.



A dirlo in conferenza oggi, martedì 23 giugno, il dottor Alessandro Locatelli, direttore del dipartimento di Emergenza e Aree Critiche dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, in prima linea nella gestione della diffusione pandemica del coronavirus all'interno del nosocomio cuneese.



La sala ibrida è stata inaugurata nel 2012 e conta ad oggi 3.050 interventi complessi. Nato per interventi di tipo cardiovascolare si è poi estesa negli anni anche alla neurochirurgia, alla chirurgia toracica e alla ginecologia-ostetricia.

Grazie a questo spazio e alle tecnologie in essa inserita è stato possibile non sospendere tutta l’attività tempo-dipendente e di urgenza, dai traumi ai tagli cesarei, alla chirurgia cardiaca mini-invasiva.

- ha dichiarato Locatelli -Ancora Locatelli:Superata la fase di boom pandemico, l'attività ospedaliera sta riprendendo le attività ordinarie. Si calcola un 70% di attività ordinaria ripresa.