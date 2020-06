Nuovo trailer per "The King's Man - Le Origini": la produzione hollywoodiana girata (anche) in Piemonte sarà in sala a settembre

E' trascorso più di un anno dall'ultimo aggiornamento della pagina IMDB - celebre aggregatore online di notizie e informazioni relative alle produzioni cinematografiche e televisive di tutto il mondo - di "The King's Man - Le origini" (o, in lingua originale semplicemente"Kings'Man"), ma nella giornata di ieri (lunedì 22 giugno) sono stati rilasciati un trailer nuovo di zecca e il periodo di uscita della pellicola (settembre 2020).

Il film - prequel ambientato agli inizi del '900 della coppia di film "Kingsman - Secret Service", incentrati su un'organizzazione di spionaggio parastatale impegnata a salvare il mondo - è stato oggetto di alcuni articoli del nostro giornale perché la produzione ha visto coinvolte non solo la città di Torino e la Venaria Reale ma anche il castello di Racconigi: sia nel trailer più recente che nel precedente si poteva notare, infatti, la struttura saviglianese con il suo caratteristico parco.

Le riprese in Piemonte sono iniziate lo scorso 24 aprile. La pellicola vede in ruoli chiave Harris Dickinson, Djimon Hounsou (visto in Captain Marvel e Guardians of the Galaxy), Ralph Fiennes (Harry Potter), Rhys Ifans (Snowden), Aaron Taylor-Johnson (Avengers - Age of Ultron), Charles Dance (Game of Thrones), Stanley Tucci (Hunger Games), Daniel Bruhl (Captain America - Civil War) e Gemma Aterton (Their Finest).