La Cuneo-Ventimiglia-Nizza Luogo del Cuore FAI: ecco come votare per una delle ferrovie più belle del mondo

La raccolta firme per votare la ferrovia come Luogo del Cuore FAI prosegue a ritmi serrati. Lunedì 22 giugno si contavano 5.472 voti che valgono la quarta posizione, dietro al centro storico di Bergamo (7.367), il ponte dell'acquedotto di Gravina in Puglia (9.210) e il castello di Sammezzano a Reggello che con 12.188 voti è balzato rapidamente al comando.

Il Comitato degli Amici della ferrovia risponde alla sfida e grazie alle disponibilità di molti organizza una rete di punti in cui è possibile firmare.





A Cuneo:

Checcevò, corso G. Ferraris 15 bis, Cuneo

Libreria Stella Maris, via Cavallotti 5

Libreria dell'Acciuga, via Dronero 1

Libreria L'Ippogrifo, piazza Europa 3

L'Ippogrifo Bookstore, corso Nizza 1

Libreria Mondadori, piazza Galimberti 1

Spazio Varco-WSF Collective Via Pascal 5/L





In altri Comuni:

Libreria Le Nuvole, via Cavour 23, Fossano





Museo ferroviario, via Roma 9, Robilante





Libreria Sognalibro, via Bergia 6/b, Borgo San Dalmazzo





Ricordiamo che può votare chiunque, anche minorenne o non residente in Italia o di altre nazionalità. Si può votare una volta sola, ma si può scegliere se votare su carta o direttamente sul sito al seguente link:

https://www.fondoambiente.it/luoghi/cuneo-ventimiglia-nizza-la-ferrovia-delle-meraviglie?ldc





Ad oggi sostengono l'iniziativa il Comune di Cuneo (dal cui sito web è possibile accedere direttamente alla pagina di voto per la ferrovia), il Comune di Borgo San Dalmazzo, l'Associazione Pedo Dalmatia, il Circolo ricreativo della Provincia e il Cral della ditta Merlo.





Comitato amici della Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza