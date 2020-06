La gente torna a muoversi ed a viaggiare: la Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte punta sull’Italia

C’è voglia di muoversi, di viaggiare, dopo il lungo lockdown dovuto all’emergenza Covid 19.

Basta dare uno sguardo alle spiagge liguri di ieri per comprendere come in coloro che hanno preso d’assalto le località turistiche (nella fattispecie marittime, ma non certo solo quelle) il richiamo di una forse brevissima vacanza sia stato di gran lunga più forte del timore di un contagio.

“La gente ha bisogno di normalità. Ha voglia di normalità” dice Aldo Bruno, titolare della Polaris Viaggi che conta Uffici sia Bagnolo Piemonte che a Revello.

Da sempre attenta ai desideri della propria clientela – che quest’anno sembra prediligere le bellezze della nostra Italia - la sua Agenzia si è prontamente adeguata per proporre, in sicurezza, serenità e fiducia e perlomeno sino a settembre, un turismo di vicinanza.

Con il mese di luglio arriverà la nuova programmazione. Ve la presentiamo in anteprima.

11 luglio: Giornata in Valle d’Aosta, Cogne e cascate con pranzo, 55 euro;

12 luglio: Lago Maggiore e crociera, 60 euro;

18 luglio: Passeggiata al Lago d’Orta con pranzo, 60 euro;

18 luglio: Gardaland 6-20, 63 euro;

19 luglio: Cannes, 45 euro;

19 e 20 luglio: Trenino Rosso del Bernina e Livigno, 250 euro;

27 luglio: Lunedì al mare a Spotorno e Bergeggi, 32 euro + 17 euro per il pranzo;

1 e 2 agosto: Livigno ed il Lago del gallo, 200 euro;

Dall’1 al 7 agosto: Trentino, Val di Fassa, 750 euro;

9 agosto: Gardaland, 63 euro;

15 agosto: Lago Maggiore con pranzo e crociera, 60 euro;

Dal 16 al 19 agosto: Val Gardena, 450 euro;

Dal 22 al 29 agosto: Spagna e Costa Brava, 690 euro;

23 agosto: Santuario di Oropa e Biellese, 55 euro;

Dal 27 al 30 agosto: Tour dell’Umbria, 370 euro;

Dal 4 al 6 settembre: Toscana e il Chianti, 300 euro;

Dal 5 al 7 settembre: Budapest, 370 euro;

Dal 10 al 13 settembre: Giardini di Sissi e Lago del Renon, 500 euro;

12 e 13 settembre: La Strada del Prosecco, 190 euro;

Dal 19 al 25 settembre: Tour della Sardegna, 790 euro.

Dal 24 settembre all’1ottobre, c’è inoltre in programma una vacanza in Puglia fra mare e cultura presso il villaggio Marina Resort in compagnia della musica di Luigi Gallia e Mara, con volo da Torino ed escursioni a Ostuni, Matera, Altamura, Alberobello e Polignano a Mare. Costo della proposta: 800 euro.

Ad ottobre torneranno le crociere.

Per conoscere queste ed altre proposte la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396), aperte dal lunedì al sabato. E poi c’è il sito internet www.polarisviaggi.it