Anche l’Università della Terza Età di Bra ha dovuto fare i conti con l’emergenza Coronavirus

Quest’anno l’Università della Terza Età di Bra non ha potuto concludersi come da programma. L’Arci Bra Uni-tre con grande senso di sacrificio, ma anche di responsabilità, ha sospeso dai primi giorni di marzo tutte le attività sociali. Così anche le varie Uni-tre sono state interrotte e tutti i laboratori didattici.



Per adeguarci alle nuove norme sul distanziamento sociale previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica siamo alla ricerca di un nuovo spazio dove incontrarci: locali adeguatamente spaziosi per poter ospitare gli oltre 150 iscritti che partecipano alle lezioni dell’Uni-tre.



Non vediamo l’ora di rincontrarci, di organizzare un nuovo anno accademico ancora più vivace e stimolante. Dopo aver vissuto tanti mesi in questo “tempo sospeso” tutti abbiamo voglia di ritornare a stare insieme a condividere cultura e valori del nostro territorio, per superare l’ansia e il dolore di questo cupo momento storico.



In questi mesi ci siamo confrontati con l’Amministrazione comunale e alcuni istituti di credito per poter avere la loro collaborazione nell’individuare una sede confortevole e sufficientemente spaziosa e ora attendiamo di avere risposte per poter programmare un calendario di incontri e ripartire il più presto possibile.



La popolazione over 60 è stata pesantemente colpita dal Covid-19: né è stata la principale vittima e ha subito le forme più restrittive di isolamento sociale.



Pertanto diventa prioritario riorganizzare quanto prima tutte quelle attività sociali che li coinvolgono e li rendono protagonisti. Noi ci stiamo lavorando, manca solo un posto dove poter ricominciare insieme.