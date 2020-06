Associazione Astrofili Bisalta presenta la serata online "Materia oscura e galassie: lo stato della ricerca e osservazione in diretta”

L'Associazione Astrofili Bisalta, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Venaria Reale, presentano giovedì 25 giugno alle ore 21.30 una serata online all'insegna delle nuove frontiere della ricerca: “Materia oscura e galassie, lo stato della ricerca e osservazione in diretta”. La conoscenza della materia oscura rappresenta uno dei quesiti dell’Astrofisica moderna tuttora irrisolti. Attraverso molte evidenze sperimentali, siamo certi della sua presenza, ma non ne conosciamo ancora la natura.

Quali sono i riscontri sperimentali attualmente in nostro possesso? Quali i più probabili “candidati” a rappresentare la materia oscura? Quali le attuali tecniche per la rilevazione della materia oscura? Com'è distribuita la materia oscura attorno alle galassie? Nel corso della serata verranno inoltre presentate spettacolari foto astronomiche scattate dagli astrofili adulti e junior del gruppo Astrofili Bisalta e verranno collegati due telescopi per l'osservazione in diretta di galassie, stelle doppie, globulari,…. accompagnata dal commento degli esperti.

Interverranno nel corso della serata il Prof. Maiullari Mario, del gruppo astrofili di Venaria Reale “GAVR”, il Dott. Paolo Demaria e alcuni astrofili dell'Associazione Astrofili Bisalta.

La partecipazione è gratuita, l'iscrizione obbligatoria all'indirizzo info@astrofilibisalta.it, per ottenere il link di accesso alla serata online.