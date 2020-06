Fondazione CRC, deliberata la Sessione Generale 2020: 5 milioni di euro per il sostegno al territorio

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC, nella seduta di lunedì 22 giugno, ha deliberato i contributi della Sessione erogativa generale 2020: oltre 5 milioni di euro, tra cui circa 600 mila euro di impegni per gli esercizi 2021 e 2022.

Al 29 febbraio 2020, data di scadenza della Sessione generale, sono pervenute 772 richieste di contributo, per un importo complessivo richiesto di quasi 18,5 milioni di euro: 539 i contributi deliberati, sui 6 settori per i quali era possibile presentare richiesta.

- Sviluppo locale e innovazione: 141 contributi per 1.320.500 euro;

- Arte, attività e beni culturali: 92 contributi per 797.500 euro;

- Promozione e solidarietà sociale: 101 contributi per 985.000 euro;

- Educazione, istruzione e formazione: 70 contributi per 635.500 euro;

- Salute pubblica: 28 contributi per 496.000 euro;

- Attività sportiva: 107 contributi per 782.000 euro;

Su tutti i contributi, come deciso ad aprile per far fronte alla particolare situazione di emergenza da

Coronavirus, è prevista l’erogazione anticipata del 50% della somma deliberata, decisione grazie a cui, in questi mesi, la Fondazione CRC ha già immesso sul territorio 3,5 milioni di euro di risorse immediatamente disponibili.

“La Fondazione conferma con la Sessione generale 2020 il sostegno alle realtà attive in provincia di Cuneo, soprattutto in un momento in cui è necessario far fronte alle tante necessità delle nostre comunità - sottolinea il presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta - . Dopo aver risposto alle esigenze pressanti emerse nella fase più acuta della pandemia, dal punto di vista sociale e da quello sanitario, nell’ultimo mese la Fondazione ha reso disponibili più di 7 milioni di euro, attraverso il Bando Nuova Didattica, il Bando Di Nuovo Insieme e ora con la Sessione Generale: un sostegno ampio per far ripartire la nostra provincia, con una particolare attenzione alle persone che più hanno sofferto per questa crisi”.

L’elenco completo dei contributi è disponibile sul sito della Fondazione CRC www.fondazionecrc.it

Inoltre, il Consiglio Generale riunitosi lunedì 22 giugno ha nominato nel Consiglio d’indirizzo dell’ente

Giorgio Garelli, designato dal Comune di Alba in sostituzione di Giuliano Viglione, passato in CdA.