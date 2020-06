La ministra Fabiana Dadone di nuovo mamma, è nato il secondogenito Leone

Un giorno da ricordare per la ministra monregalese alla Pubblica amministrazione originaria di Carrù, Fabiana Dadone.



Deputata del Movimento 5 Stelle, da circa 9 mesi è alla guida del dicastero legato alla Pa. Nelle prime ore di questa mattina, mercoledì 24 giugno, ha dato alla luce Leone, il secondogenito della ministra pentastellata, all'interno dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.



Pochi giorni fa Fabiana Dadone era presente a Ceva e a Alba in occasione della visita del capo della Polizia Franco Gabrielli in Granda.