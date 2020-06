Mondovì, "foresta verde dell'incuria"? Volontari tagliano erba fuori dalle scuole

Nei giorni scorsi Forza Italia Mondovì, per bocca del suo rappresentante, il consigliere comunale Giampiero Caramello, aveva denunciato la situazione della "foresta verde dell'incuria" fuori dalle scuole cittadine e frazionali, sottolineando la totale mancanza di manutenzione delle aree verdi durante l'emergenza sanitaria.

La replica dell'amministrazione monregalese non ha esitato ad arrivare, per bocca degli assessori Erika Chiecchio e Luca Robaldo: "La segnalazione del Consigliere Caramello ci consente di ringraziare i 4 operatori comunali che si si dedicano ogni giorno alla cura del verde. Nel 2007 erano 9, nel 2017 erano 6, mentre il verde cittadino, invece, non è diminuito e per questo se ne occupano anche ditte esterne, che da giovedì hanno cominciato lo sfalcio delle scarpate".