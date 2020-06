Rifreddo convoca il primo consiglio comunale in presenza presso gli impianti sportiv

Il comune di Rifreddo ha convocato il proprio Consiglio comunale per giovedì 2 luglio alle ore 18.45 presso gli impianti sportivi del paese. Una notizia che certo non andrebbe sulle pagine dei giornali se non fosse uno dei primissimi Consigli comunali che torna a riunirsi con la presenza fisica dei suoi membri.



“Credo sia importante - ci ha spiegato il primo cittadino Cesare Cavallo - che gli organi istituzionali degli enti tornino a svolgere le loro funzioni con le modalità tradizionali. Questo da un lato perché la discussione in presenza a tutta un altra cosa rispetto agli incontri via internet e, dall'altro, perché le riunioni tradizionali danno un'idea di ritorno alla normalità.”



Un ritorno alla normalità ovviamente parziale visto che la seduta consigliare avrà come sede non la solita sala del municipio ma la palestra comunale. Per ciò che consta l'ordine del giorno a farla da padrone saranno bilancio di previsione 2020 e rendiconto 2019 ma ci sarà spazio anche per le convenzioni con la protezione civile degli alpini e alla locale squadra Aib, per le interrogazioni della minoranza e per i regolamenti sulle DAT (disposizioni anticipate di trattamento) e sulle De.CO. (denominazione comunale d'origine).