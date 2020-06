Savigliano, secondo appuntamento con i concerti del Festival Pianistico di Primavera

Venerdì 26 giugno 2020 alle 21 si terrà nel Salone d’onore del Palazzo Taffini (via Sant’Andrea 53) il secondo dei tre concerti del “III Festival Pianistico di Primavera” organizzato dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio con la direzione artistica di Luigi Dominici (in questa occasione anche in veste di interprete) e Michelangelo Alocco, dedicato a giovani concertisti emergenti, in questo momento ulteriore segnale di buon auspicio.

Dopo il concerto di Liza Shtelmakh che venerdì 19 ha aperto il Festival e ha consentito di riassaporare la bellezza della condivisione della musica dal vivo tra musicisti professionisti e pubblico, il mezzosoprano Martina Baroni e il maestro collaboratore al pianoforte Luigi Dominici saranno interpreti de “I Lieder di Johannes Brahms e Franz Liszt ”.

Sempre al Palazzo Taffini venerdì 3 luglio alle 21 avrà luogo il terzo e ultimo concerto del Festival che vedrà sul palcoscenico il pianista Luca G. Troncarelli. L’ingresso a tutte le serate è gratuito. A tutela della sicurezza di tutti, nell’accesso in sala verranno messe in atto le normative vigenti (ingresso contingentato, distanziamento, mascherina, sanificazione, rilevamento della temperatura, ecc.) e considerando anche la riduzione dei posti, si richiede l’arrivo in anticipo e la prenotazione telefonica o via mail (info@fergusio.it )entro le ore 19 del venerdì per ciascun concerto, specificando i nomi di tutti i partecipanti, i rispettivi indirizzi e recapiti telefonici.

La Rassegna si svolge in collaborazione con Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione CRS, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Regione Piemonte.

Martina Baroni, nata nel 1998, inizia a sette anni lo studio del pianoforte ed a nove viene ammessa al Conservatorio di Torino, nella classe di Maria Clara Monetti. In seguito studia con Luigi Dominici ed infine con Giacomo Fuga, laureandosi con il massimo dei voti.La sua passione per la musica è iniziata con lo studio nel coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino, con cui ha partecipato a svariati concerti e opere nelle Stagioni che si sono susseguite dal 2007 al 2014, studio questo a cui ha affiancato quello del pianoforte che l'ha portata poi a partecipare a concorsi regionali ed internazionali, esecuzioni di concerti sia come solista che in formazione cameristica, tra cui “Mozart Nacht und Tag”, le rassegne di Santa Pelagia, presso la Fondazione Fulvio Croce di Torino, al Circolo dei Lettori, al Borgo Medievale di presso l’omonoma cappella della Reggia di Venaria di Torino.Con il M° Dominici ha preso parte all’esecuzione parte della “Petite Messe Solemnelle” di Rossini con l’Accademia della Voce del Piemonte, tenutosi al Teatro Alfieri di Asti.Ha eseguito brani tratti da opere di Mozart e Rossini al Concerto Lirico "Teresa Bellòc: la sacerdotessa del Belcanto" svoltosi ad ottobre 2016 nella bella cornice del Palazzo Taffini D'Acceglio di Savigliano; per l'Unione Musicale a gennaio 2018 ha eseguito in forma di duo cameristico i “Phantasiestücke” per violoncello e pianoforte op. 73 di Robert Schumann. Nel 2015 inizia lo studio del canto lirico sotto la guida di Rossella Giacchero, dedicandosi da allora e tutt'oggi a diversi approfondimenti quali musica antica, madrigali e liederistica.Nello stesso anno partecipa alla produzione dell’opera “La Piccola volpe astuta” di Leos Janacek, nel ruolo di Frantik, al Teatro Regio di Torino. Nel settembre 2017 canta nel ruolo di solista in seno alla conferenza "Reflex dans l'eau" all'Università degli Studi di Torino, ed alle edizioni del 2018 e 2019 sempre come solista al concerto di Natale dell’Accademia di S.Uberto presso l'omonima Cappella della Reggia di Venaria ed al Castello di Stupinigi.Ha preso parte al concerto dedicato a Rossini nell’Ensemble Vocale “Teresa Belloc” , svoltosi presso la Biblioteca Musicale “Della Corte” di Torino. E' oggi anche membro del Coro da Camera di Torino diretto dal M° Dario Tabbia, con cui prende parte a concerti, manifestazioni, concorsi nazionali e internazionali e frequenta il Biennio triennale di canto presso il Conservatorio di Torino sotto la Guida di Silvana Silbano ed il biennio specialistico di Musica Vocale da camera, in veste di pianista, con il M° Erik Battaglia.

Luigi Dominici contemporaneamente agli studi classici ed universitari, ha effettuato gli studi musicali al Conservatorio “G. Verdi” di Torino con Remo Remoli, diplomandosi con il massimo dei voti in pianoforte. Successivamente ha studiato Composizione con Ruggero Maghini e Gilberto Bosco ed ha conseguito il Diploma in Direzione d’Orchestra presso l’ Accademia Internazionale di Pescara. Si è specializzato con Jos Van Himmerselt ad Anversa sulla pratica dell’esecuzione al Fortepiano storico ed ha svolto una considerevole attività concertistica come solista collaborando nel contempo con numerose orchestre e formazioni cameristiche in Italia ed all’estero. Ha fondato nel 1991 il Trio “J. Haydn e più tardi ha iniziato una lunga e proficua collaborazione con il violoncellista Simon Gabor ed il violinista Vittorio Marchese, non trascurando la collaborazione con i cantanti, specie nel campo della liederistica e dell’aria da camera. La sua attività pianistica comprende anche la collaborazione con pianista Chiara Tavella e la clarinettista Lucia Marino, con la quale ha effettuato recentemente diverse tournèe in Italia e negli Stati Uniti. In qualità di Direttore, essendo stato per oltre quindici anni Maestro Sostituto al Teatro Regio di Torino e presso i più importanti Festival italiani quali Martina Franca, Fano, Novara, Trapani etc., ha avuto modo di collaborare con i più importanti Direttori italiani e stranieri nell’allestimento soprattutto del grande repertorio lirico italiano e tedesco, dirigendo anche opere fuori repertorio quali “La Gazza Ladra” di Rossini, “La Voix Humaine” di Poulenc, “prima la Musica poi le Parole” di Salieri ed altre. In campo sinfonico ha diretto numerose orchestre italiane e straniere. Viene regolarmente invitato in Romania ove ha diretto le orchestre di Bacau, Craiova e Ramniku Valcea. In Italia ha diretto anche l’Orchestra di Cluj al Festival Musicale “Musica in Castello” di Racconigi ed, a Genova, la Filarmonica di Craiova in concerti operistici. Nel suo repertorio figurano tra l’altro opere come le Sinfonie ed i Concerti per pianoforte ed orchestra di Beethoven, le Ouvertures e la Messa in Do maggiore dello stesso autore, il Requiem di Mozart, lo “Stabat Mater” di Rossini, la “Grande” di Schubert, i concerti per violino ed orchestra di Prokofiev, quelli per pianoforte ed orchestra di Shostakovic, l’VIII e la IX Sinfonia di Dvorak, etc. Nel 1995 ha fondato l’Ensemble “F. Lehàr” con il quale ha messo in scena “Die lustige Witwe” e “Im Weissen Roessl” in Italia e nella Svizzera italiana. Inoltre, con la collaborazione della Compagnia “Johann Strauss” e dell’Orchestra Sinfonica della Valle d’Aosta ha allestito e diretto “Im Weissen Rössl” , con l’Orchestra Nazionale Rumena “Die Czárdásfürstin” e con l’orchestra Sinfonica di Jhevsk (Russia) “IL Paese dei Campanelli”. Ha ideato e diretto numerosi Laboratori Lirici per giovani cantanti. Già titolare della Cattedra di Pianoforte Principale presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, negli ultimi anni si è occupato specificatamente di tecnica pianistica e di repertorio mozartiano ed è stato anche responsabile dei corsi relativi alla Didattica e Tecnica Pianistica, alla Metodologia dello studio e Repertorio per i Trienni e Bienni superiori e dei Corsi Abilitanti, nonché di numerosi corsi monografici sul repertorio pianistico.Ha ideato e diretto numerosi Laboratori Lirici per giovani cantanti. Regolarmente invitato nelle giurie dei più importanti Concorsi, è stato inoltre ideatore e fondatore con Maurizio Barboro del Concorso Internazionale di Interpretazione Musicale “Città di Racconigi” nonché del Festival Musicale “Musica in Castello”.