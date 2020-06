Verzuolo, per la Consulta ambiente gli odori della "nuova" Burgo sono insostenibili: presto il tavolo di confronto sul contenimento delle emissioni

Ieri, martedì 23 giugno, si è riunita la Consulta Ambiente del Comune di Verzuolo per aggiornarsi e approfondire le questioni legate alla riconversione della Burgo, in particolare i fenomeni odorigeni provenienti dal sito produttivo.

La Consulta ha poi preso atto delle contromisure messe in campo dalla ditta. Il gruppo di lavoro ha rimarcato e ribadito l’insostenibilità del problema sul lungo periodo: chiede quindi a gran voce la risoluzione in un tempo ragionevole. Inoltre, accolta con favore dalla Consulta la proposta dell’Amministrazione comunale di convocare al più presto il tavolo di confronto sul contenimento delle emissioni ad impatto odorigeno come da delibera di giunta regionale del 9 gennaio 2017 n. 13-4554. Confermata anche la richiesta all’Azienda della disponibilità ad organizzare un incontro pubblico con le parti interessate per informare la cittadinanza sulle peculiarità del nuovo impianto, le problematiche emerse e le soluzioni presenti e future che intende intraprendere.