Abet Basket Bra: Michele Siragusa farà parte dello staff 2020/2021

Lunedì 22 giugno la società Abet Basket del Presidente Berrino ha richiamato a raccolta tutto lo staff tecnico giovanile e senior per iniziare a gettare le basi per la stagione 2020/2021 presentando anche un importante elemento che verrà inserito nello staff.

Michele Siragusa farà parte dello staff 2020/2021 con il duplice incarico di head coach nel campionato senior di Promozione e di una squadra giovanile, inoltre sarà responsabile dello sviluppo individuale dei giocatori.

Il coach torinese classe 1987 è laureato in scienze motorie alla Suism di Torino, allenatore nazionale, preparatore fisico e istruttore nazionale minibasket; ha alle spalle già molta esperienza sia in campo senior che in quello giovanile, nonostante la giovane età.Cresciuto cestisticamente da giocatore nel Basket Venaria, intraprende fin da subito la carriera da allenatore nella società natale fino alla stagione 2011/2012.In tal periodo inizia a collaborare con il settore squadre nazionale nei progetti PQN e CQN; partecipa inoltre a due trofei delle regioni con i classe 1997 e 1998 e ad un trofeo Bulgheroni con l’annata 2000.Nella stagione seguente collabora con l’Amatori Basket Savigliano, società nella quale ricopre il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile ed è vice di Alfero in DNC. Dopo il triennio in provincia di Cuneo torna a Torino per una importante collaborazione con l’Auxilium. Qui la vera svolta per la sua carriera professionale. Michele oltre a seguire il gruppo giovanile nel campionato DNG, entra a far parte dello staff tecnico della serie A con il ruolo di assistente, permettendogli di collaborare con fior fiori di allenatori: Bechi, Vitucci, Banchi e Recalcati. Nella stagione 2017/2018 assistendo da prima coach Banchi, raggiungendo le Top 16 di Eurocup, poi da febbraio con Galbiati e Comazzi conquista un prestigioso traguardo per la società piemontese: la Coppa Italia 2018 contro La Germani Brescia.La stagione successiva diventa professore a contratto presso l’ Università di Torino per il corso di laurea di scienze motorie, insegnando sport di squadra, pallacanestro.

Ora vestirà i colori bianco blu e siamo certi che la sua figura sarà di notevole importanza per la nostra società.