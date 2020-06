Eccellenza, l'Albese alza il muro: ecco Stefano Prizio

Importante innesto per il reparto difensivo dell'Albese, in vista del prossimo campionato che la squadra di Perlo giocherà in Eccellenza.

Ufficializzato l'ingaggio di Stefano Prizio, esperto ed affidabile difensore classe '88, ex, tra le altre, di Bra e Cheraschese.

La nota dell'Albese Calcio

La società comunica che Stefano Prizio è un nuovo giocatore dell’Albese Calcio.Nato a Pescara nel 1988, Prizio andrà a rinforzare il pacchetto difensivo di mister Perlo per la stagione 2020/2021. Ex professionista con L’Aquila, Pro Vercelli e Monza, nel calcio piemontese ha vestito le maglie di Bra, Cheraschese, Santostefanese e Canelli SDS.