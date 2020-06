Una rovinosa caduta nel territorio di Baldissero d’Alba ha avuto come conseguenza la frattura del femore per uno sfortunato ciclista che, nella mattinata di oggi, mercoledì 24 giugno, poco dopo le 11 è stato recuperato dall’elisoccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Non si conoscono, al momento, le generalità del ferito, le cui condizioni non sarebbero comunque gravi.