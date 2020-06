Oggi i funerali del Generale della Guardia di Finanza Mascia

Si sono svolti oggi - mercoledì 24 giugno - nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco a Cuneo, il funerale di Mario Mascia, 86 anni, ex generale della Guardia di Finanza. Il militare in congedo era stato per molti anni a servizio delle Fiamme Gialle in diverse sedi, anche a Cuneo.

Lascia la moglie Enza, i figli Luciano e Marina e i nipoti. La salma sarà portata al tempio crematorio di Magliano Alpi e le ceneri riposeranno al cimitero di Spinetta.

Nato ad Ariano Irpino nel 1934, si arruolò nel corpo della Guardia di Finanza nel 1953, entrando in Accademia nel 1960.

Nella provincia di Cuneo, comandò il nucleo di polizia tributaria e Comando gruppo, dal 1975 al 1982. Presso il Comando regionale di Torino, diresse il Gruppo e svolse il ruolo di Aiutante Maggiore della Regione Piemonte.

Inoltre, in congedo, ricoprì la carica di Giudice tributario presso la Commissione tributaria Regione Piemonte.

.“Aveva la virtù di fare le cose giuste, rispettando la persona nel proprio ruolo e il proprio grado - ricorda Mario di Vico -. Un comandante sempre presente e responsabili delle proprie azioni delle sue funzioni. Un punto di riferimento per tutti i militari sia per alta professionalità sia per il altissimo valore umano e morale.”