Cuneo: bloccata per il Covid19, riprende la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti

Il Consorzio Ecologico Cuneese informa che dal 30 giugno riprende la consueta distribuzione settimanale dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti presso la Cooperativa San Paolo di Cuneo, martedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 e sabato mattina dalle ore 9 alle ore 13.

Per adeguare le misure di sicurezza necessarie alla prevenzione del contagio Covid 19, l’ingresso avverrà in Corso Brunet 8, di fianco alla banca Alpi Marittime. Si ricorda che devono essere evitati assembramenti ed è obbligatorio l’uso della mascherina. Per maggiori dettagli è possibile telefonare al numero verde del Consorzio Ecologico Cuneese 800-654300 gratuito da telefonia fissa o allo 0171/697062 da cellulare