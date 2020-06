Minimalismo, uno stile sempre più di tendenza

Le lampade per la sala da pranzo sono un elemento decorativo essenziale per arredare con gusto il proprio salone e disporre la luminosità nei punti giusti.

Si possono trovare lampade per la sala da pranzo di tutti i tipi, da quelle moderne a quelle in grado di dare un tocco più elegante, il trucco è saper scegliere quella giusta in grado non solo di illuminare gli ambienti ma anche di abbinarsi all'arredamento del salone. Ecco una guida su come illuminare la sala da pranzo con gusto ed eleganza.

Quale tipologia di luce è adatta in sala da pranzo?

A seconda del tipo di luce scelta per il proprio soggiorno è possibile ottenere diverse tipologie di atmosfera, da quella più romantica a quella più fredda o accogliente. In altri casi si può puntare a prodotti grezzi, ideali per chi punta ad uno stile semplice e minimale.

Se invece si vuole ottenere un arredamento moderno, si può optare per alcuni modelli di luce regolabili, perfetti soprattutto per illuminare il tavolo da pranzo. Insomma non bisogna dimenticare che la luce giusta per la sala da pranzo non solo deve donare stile ma deve essere allo stesso tempo funzionale.

L'opzione ideale in generale è quella di scegliere dei prodotti che consentano di variare l'intensità della luminosità: ad esempio durante la cena si può ottenere un'illuminazione più forte e dopo cena realizzare un'atmosfera rilassante a base di luci soffuse.

Per quanto riguarda i tavoli e le penisole, il prodotto perfetto in questo caso sono le lampade a sospensione che possono essere regolate singolarmente e consentono di illuminare efficacemente le superfici senza creare alcun fastidio.

Lampade per la sala da pranzo: un tocco di stile

Lo stile naturalmente deve adattarsi alla sala ed occorre anche sfruttare al meglio l'efficienza di un prodotto: per spazi molto ampi ad esempio sono ideali dei candelabri, utili per illuminare in modo soffuso e donare alla stanza un tocco elegante. Le bulb lights a luce calda invece sono perfette per un arredamento minimale e semplice, in quanto si installano sul soffitto con i cavi a vista.

Particolare attenzione va posta inoltre alle altre fonti di luce, come ad esempio le finestre e le zone in cui il tavolo viene collocato. Se il tavolo è situato vicino le finestre o su di esso vi è un tetto spiovente, in questo caso la proposta perfetta è quella di collocare una lampada da terra con braccio ad arco, una soluzione semplice ed innovativa che consente di risolvere in un batter d'occhio il problema dell'illuminazione. Generalmente questi modelli vantano una struttura sottile e poco visibile, pertanto non creano alcun intoppo o ingombro.



Un’altra soluzione dal sicuro effetto, è rappresentata da Costanza lampada da terra . Questo modello di Luceplan, dalle linee minimali ed eteree, si inserisce senza problemi in ogni tipologia di arredamento. La possibilità di variare l’intensità della luce, permette di utilizzarla in ogni situazione o momento della giornata

La strategia delle forme

Spesso si commette l'errore di puntare a modelli che come forme si discostano dal resto dell'arredamento. Il trucco è quello di prediligere forme e dimensioni che richiamino perfettamente l'arredamento circostante al fine di creare un'atmosfera armoniosa. Bisogna quindi scegliere una luce per la sala da pranzo che come forma richiami il più possibile quella del tavolo: se è tondo è bene prediligere modelli circolari, nel caso invece di un tavolo rettangolare la soluzione perfetta sono le lampade pendenti.

Se il tavolo viene utilizzato solo durante il pranzo e la cena ed è allungabile, in questo caso la soluzione più sbrigativa ed efficiente è la lampada con struttura ad arco che permette di illuminare correttamente tutta la superficie.

Attenzione alla quantità di luci nell'ambiente: disporre eccessive fonti luminose potrebbe rovinare l'atmosfera e risultare più che fastidioso, quindi è bene valutare gli spazi a disposizione e le zone della sala che vengono maggiormente utilizzate. Per i tavoli molto grandi che superano i due metri è preferibile scegliere un'illuminazione uniforme caratterizzata almeno da tre lampade a sospensione, dipende naturalmente da quanta luce si desidera ottenere.

Le lampade pendenti sopra il tavolo sono il prodotto perfetto per ottenere un'ottima fonte di luce sulla superficie durante il momento dei pasti. Se invece si desidera ottenere una luminosità più lieve, l'ideale è installare delle lampadine pendenti, una più in basso e una più in alto in modo alternato, al fine di creare un gioco di luci perfettamente omogeneo.

Un aspetto importante da considerare è la distanza della lampada dalla superficie del tavolo onde evitare che il fascio di luce sia troppo forte e si trasformi in un elemento di disturbo per gli ospiti: la distanza perfetta per ottenere un'illuminazione corretta è di almeno 60 cm tra il tavolo e la lampada.

Quindi una buona fonte di luce non deve essere installata né troppo in basso né troppo in alto. Una lampada per la sala da pranzo troppo in alto metterebbe totalmente in risalto la struttura del prodotto. Progettare la luce per la sala da pranzo dunque consiste nell'effettuare una serie di prove in base alle proprie preferenze: che cosa si desidera illuminare? Il tavolo della sala da pranzo viene utilizzato anche per altre attività? Qual è lo stile principale dell'arredamento? A questo punto non resta che scegliere il prodotto in grado di illuminare al meglio le superfici senza eccedere nella forma e nelle dimensioni!