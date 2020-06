Nuovo direttivo provinciale per l’UCID

Lunedì sera 22 giugno, presso il salone della parrocchia Santo Spirito di Fossano, si è riunita l’assemblea dei soci dell’Ucid, l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e Professionisti per il rinnovo delle cariche e per definire il programma d’azione per il prossimo triennio.

L’associazione, nata nel 1947 senza fini di lucro e apartitica, ha lo scopo di “studiare e attuare iniziative volte a ispirare l'attività delle imprese ai principi della Dottrina sociale della Chiesa ed assicurare un'efficace collaborazione fra i soggetti dell'impresa ponendo la persona al centro dell'attività economica”.

È presente in tutte le regioni italiane con legame diretto con le singole diocesi. La sezione di Cuneo ha base provinciale e cura il dialogo con le diocesi della provincia.

Nuovo presidente è stato designato Enzo Castagnotto, direttore presso la Esagon di Cuneo, azienda che opera nella produzione di elettronica custom per applicazioni industriali, che subentra a Carla Galfrè dell’omonima azienda di antipasti di Barge. Vicepresidente Ernesto Testa, amministratore della Electric Power di Lagnasco.

Del nuovo fanno parte Fausto e Anna Sara, dell’omonimo zuccherificio di Busca e l’imprenditore verzuolese Alberto Botta.

Ospiti il presidente regionale Paolo Porrino, amministratore della ditta metalmeccanica Ginox di Caramagna, il past president Giancarlo Picco e don Flavio Luciano, responsabile regionale per la Pastorale del Lavoro.

Nel corso della serata, sono stati indicati gli obiettivi di lavoro per il triennio:

- Fare rete con le realtà associative della provincia che si occupano di lavoro e di giovani e tutte le associazioni di categoria.

- Creare occasioni per riflettere ed avviare iniziative nel mondo del lavoro con particolare attenzione ai giovani e al fare impresa.

- Contribuire alla diffusione della conoscenza della Economia Civile.

- Sostenere la formazione umana e spirituale degli imprenditori cristiani.

- Sostenere e sviluppare il progetto “Antenne di ascolto” per imprenditori in difficoltà.