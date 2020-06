Scopri dove puoi comprare la tua nuova SEAT Leon

La concessionaria SEAT Top Four di Cuneo è presente nel settore automotive della provincia di Cuneo con una storia nata oltre 30 anni fa.

In queste settimane i clienti hanno potuto visionare e provare la nuova SEAT Leon, un’autovettura nata per concepire al meglio la connettività tra noi e la nostra auto. Grazie alle funzionalità SEAT CONNECT potrai aprire e chiudere le portiere, controllare lo stato della vettura e fare molto altro direttamente dal tuo smartphone. Giunta alla sua quarta generazione di questo modello, la nuova SEAT Leon è stata progettata per continuare il successo e per offrire alle persone un prodotto che alzi l'asticella per quanto riguarda connettività, efficienza, dinamismo e sicurezza.

Particolarmente apprezzato il nuovo look che dona al modello un carattere decisamente più forte. A colpire è soprattutto il frontale dove spicca la nuova mascherina. I fari a LED sono stati arretrati creando una sorta di "effetto sopracciglio" che rende l'auto immediatamente riconoscibile con la sua nuova identità.

Ci piace ricordare che gli interni della nuova SEAT Leon sono stati realizzati per essere minimali, eleganti e nello stesso tempo funzionali. Tutto, all'interno della SEAT Leon, è stato progettato per essere perfettamente ergonomico e per migliorare il comfort di tutti i 5 passeggeri. Sta riscuotendo un grande successo lo schermo centrale dell'infotainment da 10 pollici, che include il riconoscimento dei gesti delle persone, offrendo così una precisa interazione con gli occupanti e riducendo al minimo il numero di pulsanti fisici richiesti.

Ibrida, ricaricabile, o metano? Come sempre, sei tu a decidere. Una nuova esperienza di mobilità. Per guidare con la potenza di sempre, ma con un motore a basse emissioni. Scopri Nuova SEAT Leon anche nelle versioni mild-hybrid (eTSI), ricaricabile plug-in (eHybrid) o a metano (TGI).

Per maggiori informazioni, è possibile visionare e provare la nuova SEAT Leon a Cuneo, presso la concessionaria TOP FOUR, in Via Canubia 2.

Sito internet www.topfour.it