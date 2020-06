Sigarette elettroniche: buoni motivi per acquistare su kickkick.it

Le sigarette elettroniche al giorno d’oggi sono tra i prodotti più richiesti e venduti dagli e-commerce: ricercate da chi cerca una soluzione per smettere di fumare, sono anche dei veri e propri status symbol, accessori da sfoggiare con orgoglio e che contribuiscono a definire il look di chi li utilizza. Dove comprarle, però? Per chi è abituato agli acquisti online, il sito kickkick.it è un punto di riferimento più che valido: si tratta di un e-commerce che è nato nel 2015 con lo scopo di mettere a disposizione della clientela articoli di largo consumo a prezzi decisamente vantaggiosi.

Perché fare acquisti su Kickkick.it

Scegliere questo store online vuol dire avere la certezza di interfacciarsi con un catalogo in costante aggiornamento, per un assortimento di prodotti che si evolve e si amplia in continuazione. Il vero punto di forza di kickkick.it, però, è rappresentato dai contatti diretti che vengono stabiliti con le aziende produttrici: è questo il motivo per il quale il webshop ospita i prodotti migliori sul mercato che possono essere comprati a prezzi altamente competitivi, dal momento che vengono meno tutti i passaggi intermedi che di norma comporterebbero un aggravio dei costi.

I vantaggi

La tracciabilità delle spedizioni è una delle caratteristiche più interessanti del modus operandi di Kickkick.it, che consente a clienti di tutta Italia di usufruire di prodotti di qualità molto elevata a prezzi davvero convenienti. Le modalità di pagamento tra cui è possibile scegliere sono molteplici: non solo le carte di credito e il bonifico bancario, ma anche tutte le altre soluzioni più comuni come Postepay, il contrassegno e Paypal. In più, per gli ordini che superano un valore di 100 euro viene assicurata la gratuità delle spedizioni, che vengono effettuate attraverso i principali corrieri operativi in Italia. E non è ancora tutto, perché merita di essere messa in evidenza la garanzia di rimborso entro 2 settimane. Insomma, cercare una sigaretta elettronica in questo negozio virtuale è facile e vantaggioso, ma soprattutto sicuro.

Sicurezza e affidabilità

I più alti standard di sicurezza e di affidabilità vengono garantiti per qualsiasi pagamento online: le transazioni, infatti, vengono eseguite sul sito della banca attraverso un server che si avvale il sistema di protezione Secure Socket Layer, noto come protocollo SSL. In questo modo, non si corre il rischio che le informazioni che vengono inserite possano essere falsificate, modificate o intercettate. Lo staff di Kickkick non conosce le informazioni relative alle carte di credito della clientela.

Come trovare la sigaretta elettronica migliore

Per essere certi di individuare la sigaretta elettronica più in linea con le proprie esigenze ci si può affidare alle schede prodotto che corredano ogni modello presente in catalogo. Il team di Kickkick, infatti, è ben consapevole del valore di informazioni adeguate per acquisti che siano consapevoli e soddisfacenti: ecco perché ha deciso di affidarsi a specialisti che si occupino non solo della scrittura delle schede tecniche, ma anche del loro controllo costante. Tali schede vengono compilate facendo riferimento unicamente ai dati ufficiali che vengono forniti dalle case produttrici.

Guida a un acquisto consapevole

I consumatori che sono alla ricerca di una sigaretta elettronica sono facilitati anche dalle recensioni visibili sul sito, che corrispondono ai commenti e ai giudizi lasciati dagli utenti che hanno già avuto modo di provare i prodotti esposti in catalogo. Avere a disposizione i pareri veritieri degli acquirenti permette di orientare in modo più efficace le proprie scelte. Questa è una dimostrazione ulteriore del livello di trasparenza che viene garantito da Kickkick in ogni sua attività. Non a caso, in tutte le schede prodotto sono riportate con chiarezza e con la massima evidenza le indicazioni relative al prezzo e alla disponibilità effettiva degli articoli in magazzino, con informazioni che sono aggiornate in tempo reale.

Prodotti su misura

Le sigarette elettroniche, così come tutti gli altri prodotti presenti in catalogo, provengono dai brand migliori del settore: questa è una garanzia supplementare per i consumatori, che sanno di potersi fidare degli acquisti che effettueranno sul sito. Per qualsiasi dubbio, problema o inconveniente, poi, si può ricorrere al servizio di assistenza clienti di Kickkick, che può essere contattato sia al telefono che tramite posta elettronica. Già prima di compiere i propri acquisti è possibile richiedere informazioni, per esempio per essere guidati nella scelta dei prodotti di cui si ha bisogno.

Un modo piacevole per fare shopping

Insomma, quando arriva il momento di comprare una sigaretta elettronica o qualsiasi altro accessorio per lo svapo, vale davvero la pena di navigare su Kickkick, avendo la consapevolezza di essere seguiti dal momento in cui il prodotto viene ordinato fino a quando esso sarà consegnato. Il polo logistico avanzato su cui si basa l’e-commerce garantisce la massima completezza di informazioni anche in relazione alla disponibilità dei vari articoli in magazzino al momento dell’ordine.