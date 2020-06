Successo del seminario web promosso da Rossella Cardinale con Beppe Ghisolfi

La doppia "D" dell'educazione finanziaria al femminile, alla base della nozione stessa di economia domestica e politica e oggetto del seminario web di inizio settimana promosso dalla Giuslavorista delle pari opportunità Rossella Cardinale assieme al Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi in base al progetto "Connessioni", si è nei fatti e per tempistiche sincronizzato alla perfezione con il dibattito nazionale sulle Donne Manager, culminato in alcune proposte emerse dagli Stati Generali convocati dal Governo e da poco conclusi a Roma.

Lasciando da parte le circostanze delle discussioni che hanno accompagnato queste proposte, i successivi chiarimenti dello stesso Premier Conte hanno fatto emergere l'interesse nei confronti della soluzione rilanciata dalla Business School di finanziare con un voucher pro capite dell'importo di 35.000 euro un corso master triennale riservato a 500 Donne per l'apprendimento di competenze manageriali finalizzate all'assunzione di un ruolo di leadership in gruppi aziendali. Un dato evidenziato dagli Stati generali, ancora a proposito di ciò, è che soltanto 6 delle prime 100 aziende italiane più quotate sono a direzione femminile.

Senza entrare in argomentazioni relative al Governo in sé, ma parlando degli scenari generali e delle proposte che da essi traggono l'origine e la giustificazione, si può quindi concludere che l'iniziativa al centro della conferenza andata in onda sulla piattaforma zoom nell'ambito di "Human - Risorse per evolvere" sia perfettamente aderente a una forte e attualissima esigenza macroeconomica. Al convegno telematico e interattivo, al quale seguiranno dal prossimo autunno ulteriori 5 momenti pubblici di ritrovo e dibattito sempre con Rossella Cardinale e Beppe Ghisolfi, ha fra le altre preso parte anche la Dirigente Laura Actis Grosso in rappresentanza del centro Isper specializzato nella direzione e organizzazione del Personale.