Mondovì, dal 1° luglio torna la scuola materna estiva

Comincerà mercoledì 1° luglio 2020 la scuola materna estiva che, anche quest’anno, il Comune di Mondovì ha attivato con l’obiettivo di assicurare un servizio educativo-assistenziale nei mesi di luglio e agosto, durante il periodo delle vacanze estive.

Il servizio si rivolge ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni che abbiano già frequentato il primo anno di scuola materna, con diritto di precedenza ai residenti nel Comune di Mondovì.

Le attività si svolgeranno presso la scuola dell’Infanzia “Grillo Parlante”, in via Bra 45, e saranno gestite dalla cooperativa sociale “Alemar” Onlus, che erogherà il servizio dal 1° luglio al 28 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. Il servizio mensa sarà gestito dalla cooperativa “Camst”.

Le famiglie dei bambini residenti a Mondovì potranno usufruire del servizio alla tariffa agevolata di 190 euro al mese (352 per i non residenti) o, limitatamente al mese di agosto, 96 euro per quindici giorni (179 per i non residenti).

Per tutte le informazioni e le iscrizioni è possibile contattare la cooperativa “Alemar” al numero 329.8397679, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, oppure via mail all’indirizzo servizimondovi.alemar@gmail.com.

Maggiori informazioni sul sito internet del Comune: www.mondovi.cn.it.