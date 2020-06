Cuneo Volley si unisce all'appello del "Comitato 4.0": "Approvare subito il credito di imposta sulle sponsorizzazioni"

Di fronte all’emergenza che ha colpito il paese, le principali Leghe sportive italiane – Lega Pro, Lega Basket Serie A, Lega Pallavolo Maschile, Lega Pallavolo Femminile, Lega Basket femminile, Lega nazionale Pallacanestro e Fidal – Runcard – con il supporto di PwC TLS, hanno costituito un “Comitato 4.0” ed elaborato alcune proposte normative per l’introduzione di un credito d’imposta sulle sponsorizzazioni (nonché per gli apporti di capitale delle società sportive professionistiche e dilettantistiche).

L’appello delle principali Leghe sportive italiane al Governo è di approvare subito il credito di imposta sulle sponsorizzazioni per dare certezze a club e partner commerciali.

Un’agevolazione fiscale senza costi effettivi per l’Erario che salvaguarderebbe l’attività agonistica e la funzione sociale degli sport olimpici ma anche il diritto di migliaia di ragazze e ragazzi di praticare sport di alto livello.

«Lo sport di vertice e professionale a rischio senza un’approvazione rapida del credito d’imposta sulle sponsorizzazioni nell’ambito della conversione in legge del Decreto Rilancio – così si è espresso il neo-costituito Comitato 4.0 - Senza certezze e senza l’apporto degli sponsor un terzo delle società e delle associazioni sportive non è certa di rinnovare l’iscrizione alla prossima stagione sportiva».

Consulta i risultati della survey condotta su più di 200 Club afferenti alle Leghe costitutive del Comitato 4.0

Anche il Cuneo Volley si schiera al fianco della Lega Pallavolo Serie A nella richiesta al Governo, in particolare al Ministro Spadafora e al Ministro Gualtieri, con l’auspicio che vengano approvate le misure attualmente presentate in modo da preservare il ruolo che lo sport può svolgere come strumento di sviluppo e crescita sociale.

Per maggiori informazioni consultare il comunicato stampa della Lega Pallavolo Serie A www.legavolley.it/2020/comitato-4-0-meno-di-un-mese-per-salvare-lo-sport/