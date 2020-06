A Savigliano attività economiche in ripresa: trend in positivo rispetto a giugno dell’anno scorso

Era il 18 maggio quando negozi al dettaglio, parrucchieri ed estetisti insieme ad altre attività saviglianesi hanno potuto riaprire dopo il lockdown dell’emergenza sanitaria. Oggi, a distanza di oltre un mese il 99% delle attività ha ripreso a lavorare e i consumi stanno piano piano ripartendo, tanto che nel mese di giugno l’Ascom ha registrato un riscontro positivo rispetto all’anno scorso.

“Chiaramente nei mesi di lockdown, nello specifico marzo, aprile e una parte di maggio, con quasi tutte le attività chiuse c’è stata una perdita che non è recuperabile e un calo rispetto al 2019 - spiega il direttore di Ascom Savigliano Livio Raballo -. Al di là della evidente negatività economica, di positivo si rivede la voglia di uscire della gente e quindi di conseguenza il ritorno ai consumi. La gente riprende posto nei ristoranti dopo le prime diffidenze, i dehors si sono ripopolati, i mercati riprendono vigore, pian piano si sta tornando alla normalità”.

I commercianti hanno visto il ritorno della clientela e si sono rincuorati guardando in modo positivo alla ripartenza, come ribadisce anche Raballo “I nostri associati hanno ripreso fiducia perché vedono una prospettiva, come Ascom stiamo cercando di confrontarci con loro per far partire alcuni progetti e affiancarli così nel nuovo modo di lavorare”.

Perché una cosa è certa, il covid-19 ha indubbiamente modificato le nostre abitudini. “Andremo a realizzare percorsi specifici perché l’emergenza sanitaria ha lasciato il segno e il commercio dovrà essere interpretato in maniera diversa. Cambierà dalla comunicazione alla tipologia di servizio”. Un cambiamento che era già partito, ma il covid-19 ha accelerato in maniera repentina. “Nei negozi questi cambiamenti sono evidenti da tutto ciò che concerne l’igiene e la qualità, ma anche l’attenzione all’ecologia e all’ambiente, fino al servizio alla clientela, il lockdown ha abituato la gente alle consegne a domicilio, ora si esce di casa perché ovviamente si ha voglia di stare fuori, ma si sono prese comunque diverse abitudini, c’è più attenzione al servizio. Una via di mezzo tra prima e durante che dobbiamo imparare a leggere con dovuta attenzione”.

Certo, le difficoltà non sono mancate in primis per la scarsa chiarezza delle linee guida nazionale e regionali. “All’inizio il primo problema è stata la confusione normativa e la poca chiarezza - conferma Raballo -. Le imprese avevano bisogno di avere una linea chiara che non c’è stata. Prendiamo ad esempio la questione dei guanti: prima erano obbligatori, poi invece si è capito che era meglio igienizzare le mani, così la gente va solo in confusione. Altra difficoltà che permane tuttora è la distanza interpersonale, un problema nella gestione delle attività, anche se devo dire che le imprese si sono reinventate nell’arco di poche settimane, riuscendo a gestire un altro aspetto importante, ovvero le paure dei clienti, ora come ora alle persone occorre dare un senso di sicurezza, triplicare l’attenzione e alzare l’asticella del rispetto delle norme”.

Ci sono poi aspetti tecnici ed economici che gli esercenti si trovano e si troveranno ad affrontare, primo fra tutto il problema delle tasse, rinviate a questo autunno, e quello dei finanziamenti. “L’azienda deve gestire una situazione nuova e nella propria gestione deve trovare un equilibrio delicatissimo. In autunno ripartiranno tutti i mutui, le tasse, gli affitti, i pagamenti verso i fornitori, e le attività rischieranno di trovarsi nuovamente in difficoltà. Perché è vero che in tanti hanno fatto richiesta per i 25 mila euro di contributo dalle banche, ma quesi soldi anche andranno restituito. Avranno bisogno di supporto sia per fare impresa sia per fare un resoconto degli aspetti tecnici ed economici”.