Cherasco, in municipio è arrivato il monopattino elettrico Top Four

In Municipio è giunto un gradito omaggio da parte della Top Four di Cuneo: un monopattino elettrico dato al Comune in comodato gratuito.

Il titolare dell'azienda cuneese, Roberto Manzone, nel consegnare il singolare mezzo ha sottolineato come sia importante, anche da parte delle Amministrazioni, prestare attenzione al rispetto ambientale.

"Abbiamo accolto con favore questo monopattino - commenta il sindaco Carlo Davico, presente alla consegna con il vicesindaco Claudio Bogetti e il presidente del Consiglio comunale, Massimo Rosso - che sarà utilizzato per le vie della nostra città da personale comunale. L'Amministrazione è sempre attenta al rispetto dell'ambiente, convinta che sia assolutamente necessario preservarlo per poterlo consegnare ai nostri figli e nipoti in condizioni migliori rispetto a quelle attuali. Spesso il rispetto ambientale passa attraverso piccoli gesti quotidiani, come appunto l'utilizzo di veicoli elettrici che non hanno un impatto violento sull'ambiente".

Dopo la consegna gli amministratori hanno voluto provare sul campo il nuovo mezzo. Il Comune utilizza già, dal maggio dello scorso anno, un'auto elettrica.