Cuneo, l'appello di Laura Menardi: "Con il "Riparti Piemonte" si può puntare sulla promozione del territorio"

Il turismo e la sua promozione sono elementi importanti per il Piemonte, e tra i settori indubbiamente più colpiti dai risvolti economici del periodo di lockdown legato all'emergenza Coronavirus italiana. Tanto che l'organo regionale ha dovuto stanziare nuovi fondi a sostegno di questo e altri comparti produttivi con la misura del decreto "Riparti Piemonte".

Ma come si inserisce, in questo senso, la promozione del territorio cuneese a scopo turistico? A chiederselo - e a presentare ufficialmente un'interpellanza - è stata la consigliera di Cuneo Laura Menardi.

Nel documento, Menardi sottolinea come il "Riparti Piemonte" possa essere un'opportunità per il territorio del capoluogo di raggiungere finalmente il richiamo turistico di altre zone della regione e dello stesso territorio provinciale, e la presenza e le caratteristiche del Parco Fluviale Gesso e Stura, inoltre, possono trovare spazio in questo senso.