Lavori sulla SS 231 tra Monticello d'Alba e Mussotto: per sei giorni chiudono 3 km di strada in orario notturno

Avanza il ripristino della pavimentazione avviato da Anas sulle strade statali in provincia di Cuneo. I lavori, iniziati a fine maggio con il risanamento della pavimentazione per un tratto di circa 500 metri e lungo due rampe di svincolo della statale 702 “Tangenziale Ovest di Bra”, sono proseguiti nelle settimane successive interessando la statale 231 “di Santa Vittoria” in tratti saltuari tra Cherasco (km 48,100) e Cuneo (km 80,800).

A partire da lunedì 29 giugno Anas ha previsto l’avvio di una nuova fase di ripristini che interesseranno la SS 231 tra il comune di Monticello d’Alba (km 32,900) e lo svincolo di Mussotto (km 30). Per consentire l’esecuzione dell’intervento in piena sicurezza per le maestranze riducendo al contempo i disagi per il traffico locale, particolarmente intenso durante il giorno, il tratto di statale sarà chiuso nella fascia oraria notturna 20:00 – 6:00 fino a sabato 4 luglio. Durante la chiusura la viabilità sarà indirizzata sulla rete secondaria limitrofa.

Tra località Statale (km 32,900) e località Guriot, nel comune di Santa Vittoria d’Alba, sarà invece attivo il senso unico alternato, anche in questo caso nella fascia oraria notturna 20:00 – 6:00, fino al 4 luglio.

Il risanamento della pavimentazione lungo la statale 231 “di Santa Vittoria” proseguirà in tratti saltuari nel corso delle settimane a seguire.

L’investimento complessivo dei ripristini, finalizzati a elevare il livello di servizio delle infrastrutture, ammonta a circa 1 milione e 200 mila euro.