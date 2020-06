"Racconigi si racconta": in bicicletta nelle ex tenute del Re

Per l'ultimo fine settimana di giugno l'Ufficio Turistico di Racconigi, in collaborazione con il Consorzio Conitours, propone il terzo appuntamento della nuova stagione che ha come obiettivo esplorare la campagna alle spalle del Parco Reale che fu, un tempo, proprietà dei Principi di Carignano e poi della famiglia Reale italiana. Sabato 27 e domenica 28 giugno, la visita si svolge in bicicletta. Un percorso semplice e alla portata di grandi e bambini per scoprire un piccolo angolo della campagna di Racconigi straordinariamente ricco di storia e di storie da raccontare. Per immergersi al meglio nell'esperienza, inizieremo il viaggio con la guida di Aulina imparando a conoscere la natura da chi ne ha fatto una professione e una passione e scoprendo come i profumi del territorio diventano un modo per raccontarlo. Lungo la via Stramiano raggiungeremo la località omonima dove la natura è ancora protagonista tra piante in vivaio e uccelli che sostano nel celebre Centro Cicogne e Anatidi. Ultima tappa è Migliabruna, antico podere a cui i Sovrani di Casa Savoia furono assai legati e che nobilitarono con architetture degne dei loro proprietari. All'interno della straordinaria cascina fatta costruire dal re Carlo Alberto ci attende 3Dici a Tavola per una degustazione a km0. Per consentire a tutti di partecipare agevolmente è disponibile un servizio di noleggio di biciclette comprendente anche quelle con pedalata assistita. Per garantire la sicurezza, l'Ufficio Turistico si è imposto una serie di regole che hanno l'obiettivo di tutelare la salute e che danno la possibilità di fruire delle esperienze con un numero molto ridotto di partecipanti. Per ogni visita la prenotazione è obbligatoria: Conitours – 0171 696206 – info@cuneoalps.it In bicicletta nelle Ex Tenute del Re.

Sabato 27 giugno – ore 15

Domenica 28 giugno – ore 11 – 15