Rifreddo: l'Ufficio postale torna aperto tutti i giorni

Rifreddo torna ad avere l'Ufficio postale in funzione dal lunedì al sabato dopo che l’orario di apertura era stato ridotto a tre giorni settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), a causa delle restrizioni legate all’emergenza Coronavirus.



Una situazione che andava avanti dal 12 marzo 2020 e che ha causato non poche difficoltà ai cittadini rifreddesi. “Avendo un orario ridotto - ci spiegano dal comune - nei pressi dell'Ufficio postale si formavano lunghe code. Addirittura a volte le persone in attesa, complice il necessario distanziamento sociale legato al Covid-19, arrivavano fino a piazza della Vittoria facendo si che i nostri concittadini perdessero tantissimo tempo per usufruire dei servizi postali. Un fatto inaccettabile che abbiamo ovviamente con solerzia segnalato a Poste italiane Spa”.



Segnalazione a cui l'ente di gestione del servizio postale a fin da subito risposto che la riduzione dell’orario era una situazione temporanea legata all’emergenza sanitaria in corso e che presto si sarebbe tornati al normale orario. In realtà la situazione non si è risolta così in fretta.



“Terminato il periodo di lockdown e preso atto che il nostro Ufficio postale continuava a rimane aperto soltanto tre giorni - aggiunge il vice sindaco Elia Giordanino - abbiamo continuato, più volte, a sollecitare la Filiale provinciale di Cuneo perchè risolvesse il problema e, non ricevendo risposte, la scorsa settimana ci siamo trovati costretti a scrivere una lettera raccomandata di sollecito all’ufficio centrale di Poste Italiane di Roma”.



Proteste prolungate che alla fine hanno avuto successo visto che ieri Poste Italiane ha comunicato la ripresa a tempo pieno dell'attività dello sportello rifreddese.